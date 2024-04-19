Даже если он не контактирует непосредственно с вашей кожей, матрас со временем все равно будет нужно почистить.

Почистить матрас с помощью нескольких простых шагов вполне реально, ведь матрас действительно не требует слишком много усилий и времени для чистки.

Шаг 1: Снимите кровать

Снимите все постельное белье, включая наматрасник. Это хорошее время для стирки подушек.

Шаг 2: Вакуум

Используя насадку для обивки, тщательно пропилосось весь матрас. Пылесос избавит от пыли, крошек, волос и перхоти.

Шаг 3: Очистка места

Для видимых пятен на матрасе очистите точечно с помощью энзимного моющего средства или домашнего очистителя с перекисью водорода (смешайте 1 стакан перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды и несколько капель мыльного средства для посуды в пульверизаторе). Оба варианта эффективны для биологических пятен. Распылите чистящее средство на ткань из микрофибры, затем потрите пятно. Протрите влагу чистой тканью.

Шаг 4: посыпьте пищевой содой

После того как матрас высохнет после чистки, посыпьте всю поверхность пищевой содой. Пищевая сода является естественным дезодорантом и нейтрализует любые неприятные запахи. Дайте пищевой соде постоять как минимум 15 минут, но лучше несколько часов. Затем пропылесосите пищевую соду с помощью насадки для обивки.

Как вывести пятна из матраса

Как упоминалось выше, ферментный очиститель или перекись водорода являются наиболее эффективными вариантами для удаления биологических пятен, таких как моча, пот или кровь. Для удаления общих пятен от грязи используйте обычное пятновыводитель или даже мыло и воду. Нанесите пятновыводитель на ткань или щетку, а не непосредственно на матрас. Вы не хотите, чтобы матрас был слишком влажным, особенно если у вас есть матрас из пены с эффектом памяти.

Как дезодорировать и продезинфицировать матрас

Дезодорировать матрас можно в пищевой соде. Для дезинфекции вашего матраса хорошо подходит отпариватель (но сначала проверьте инструкции изготовителя). Пара, достигающая 250°F, убивает бактерии и пылевых клещей. Пропарите матрас после очистки пылесосом и точечной очистки. Используйте короткие быстрые движения, чтобы не намочить матрас. Перед заменой постельного белья дайте матрасу полностью высохнуть на воздухе.

Как глубоко почистить матрас

Чтобы глубоко почистить матрас, выполните описанные выше действия. Для еще более глубокой очистки дайте пищевой соде постоять в течение ночи, чтобы подействовать. Также желательно открыть окно после чистки матраса – это проветрит матрас и уронит немного солнечного света; УФ-лучи убивают бактерии, пылевых клещей и т.д.

Как понять, что пора заменить матрас

Как правило, заменяйте матрас примерно через 7-10 лет. Вы поймете, что его пора заменить, если заметите провисание, дополнительный шум от катушек или пружин или неприятный запах, от которого вы не можете избавиться. Если у вас усиливается аллергия, это может быть еще одним признаком того, что в вашем матрасе накопились раздражители, и пора заменить его. Также обратите внимание на прерывание сна или частое пробуждение с болью без других известных причин. Это может быть признаком того, что ваш матрас больше не обеспечивает должной поддержки.

Источник: tasteofhome

Читайте также:

Как вывести пятна от чернил из одежды: несколько действенных шагов

Как вывести пятна от травы из одежды: четыре действенных способа

Как удалить пятна от макияжа из одежды: несколько действенных советов