Юрий рассказал, что решил пойти на фронт, когда началась война, и был сразу отправлен на Херсонское направление после учебы, там он получил тяжелое ранение.

Старший солдат Юрий вступил в защиту страны в феврале 2022 года, участвовал в штурмах и освобождении населенных пунктов Николаевщины и Херсонщины. При выполнении боевого задания получил многочисленные ранения. После реабилитации продолжил службу в одном из районных центров комплектования и социальной поддержки в Николаеве.

Юрий рассказал о штурмах и освобождениях оккупированных россией территорий военнослужащий.

Юрий рассказал, что решил пойти на фронт, когда началась война, и был сразу отправлен на Херсонское направление после учебы. В течение восьми месяцев службы на фронте вместе со своим подразделением они уволили 19 населенных пунктов.

Во время службы он чувствовал важность внимательности и осторожности, поскольку любое заблуждение могло привести к потере целой группы бойцов. Юрий подчеркивает, что имел хорошие отношения со своими собратьями и делится, что есть моменты, которые остаются в памяти навсегда: из группы выжил только он.

"За час до трагедии мы сидели и чай пили. Я многое там потерял, достаточно. Есть такие моменты, которые в жизни остаются, ты их не отпускаешь, такое не забывается", - объясняет военнослужащий Юрий.

Восьмого ноября 2022 солдат получил серьезные ранения, включая открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом голени и многочисленные ранения туловища. Он продолжал заниматься реабилитацией, несмотря на прогнозы врачей. А врачи говорили, что у Юрия 13 процентов шансов на выживание.

"Я сквозь слезы поднимался. Поднялся и ушел, и все. Потихоньку начал ходить. У меня есть родной брат Сергей: он единственный, кто меня поддерживал", - добавил военный.

Сейчас Юрий служит во рту охраны одного из ТЦК в Николаеве, где сообщает военнообязанных об обязательном учете. Он отмечает, что готов вступить на фронт снова, ради защиты своих родных и страны.

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