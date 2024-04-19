Санкция статьи, по которой будут судить военного, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование, проведенное работниками ДБР, завершилось по делу заместителя командира одной из воинских частей в Сумской области. Его бездействие привело к тому, что военнослужащие, которых следовало привлечь к дисциплинарной ответственности, продолжали получать надбавки и премии. Детали сообщили в ДБР.

По своим должностным обязанностям офицер должен был проводить проверки с Военной службой правопорядка и представлять командиру списки военнослужащих, совершивших административные правонарушения и лишённых денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.

Однако в течение 6 месяцев он не обнаружил 13 нарушителей, что позволило им незаконно получать доплаты. Эти действия привели к общему ущербу в размере почти 860 тыс. гривен.

В рамках досудебного расследования уже компенсировано около 300 тыс. гривен незаконно выплаченных средств.

Заместитель командира части обвиняется в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что имело серьезные последствия, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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