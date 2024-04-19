Салат с редиской подойдет к любым блюдам, особенно рыбным и мясным, будет красотой как для обыденного, так и для праздничного стола.
Салаты с редиской готовят с яйцом, огурцом и кисломолочным творогом. Также редис добавляют в салаты из молодой капусты и закуски.
Еще одним рецептом салата с редиской поделилась фудблогер Ivanna Onysko. Его особенность заключается в том, что он похож на классический, но имеет новые вкусы.
«Самый вкусный весенний салат, возвращающий меня в детство», - отметила Иванна на своей странице в Инстаграм, рассказывая рецепт.
Новый рецепт салата с редиской.
Для приготовления салата с редиской понадобятся так ингредиенты: зелень, отварные яйца, кукуруза, фиолетовый лук, редис, соль и перец.
А для заправки фудблогер предлагает майонез или сметану смешать с горчицей.
Ход приготовления такого салата с редиской невероятно простой.
Новый рецепт салата с редиской.
Просто нарезаем все ингредиенты, добавляем кукурузу, заправляем соусом и можно подавать к столу!
«Салатик легкий, вкусный и быстро готовится», - подчеркнула Иванна.
Такой рецепт весеннего салата очень понравился многим подписчицам на страницу фудблогеру.
«О супер, еще такого не делала, а как раз чего-то такого хочется, на днях надо приготовить, ням-нямка»,
«Вкусность….готовлю с творогом»,
«Вкус детства!»,
«Что-то новое и такое аппетитное, будем пробовать»,
«Обожаю».
Кстати, редис является хорошим источником витамина С, который поддерживает здоровье кожи и кровеносных сосудов. Приблизительно одна порция салата, содержащая 30% суточной нормы этого антиоксиданта.
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