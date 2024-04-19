Салаты с редиской могут украсить любой стол, наполнить витаминами и пользой и даже напомнить детство, ведь когда-то для нас их готовили бабушки и мамы.

Салат с редиской подойдет к любым блюдам, особенно рыбным и мясным, будет красотой как для обыденного, так и для праздничного стола.

Салаты с редиской готовят с яйцом, огурцом и кисломолочным творогом. Также редис добавляют в салаты из молодой капусты и закуски.

Еще одним рецептом салата с редиской поделилась фудблогер Ivanna Onysko. Его особенность заключается в том, что он похож на классический, но имеет новые вкусы.

«Самый вкусный весенний салат, возвращающий меня в детство», - отметила Иванна на своей странице в Инстаграм, рассказывая рецепт.

Новый рецепт салата с редиской.

Для приготовления салата с редиской понадобятся так ингредиенты: зелень, отварные яйца, кукуруза, фиолетовый лук, редис, соль и перец.

А для заправки фудблогер предлагает майонез или сметану смешать с горчицей.

Ход приготовления такого салата с редиской невероятно простой.

Новый рецепт салата с редиской.

Просто нарезаем все ингредиенты, добавляем кукурузу, заправляем соусом и можно подавать к столу!

«Салатик легкий, вкусный и быстро готовится», - подчеркнула Иванна.

Такой рецепт весеннего салата очень понравился многим подписчицам на страницу фудблогеру.

«О супер, еще такого не делала, а как раз чего-то такого хочется, на днях надо приготовить, ням-нямка»,

«Вкусность….готовлю с творогом»,

«Вкус детства!»,

«Что-то новое и такое аппетитное, будем пробовать»,

«Обожаю».

Кстати, редис является хорошим источником витамина С, который поддерживает здоровье кожи и кровеносных сосудов. Приблизительно одна порция салата, содержащая 30% суточной нормы этого антиоксиданта.

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