Приближается Пасха, и победительница «Мастер Шеф 12» Валерия Матрохина решила поделиться отличным рецептом не только паски, но и глазури, которая получается мягкой и вкусной.

Такая глазурь для паски, мягкая, сладкая и очень красивая, готовится на желатине, пишет Politeka.net.

По рецепту, которым поделилась победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина на своей странице в Инстаграм, понадобятся такие ингредиенты: яичный белок - 1 шт, сахар - 50 г, желатин - 1 г + 5 г воды = 6 г замоченного желатина, Лимонный сок – 1/4 ч л.

Также звезда «Мастер Шеф» подробно рассказала о ходе приготовления глазури для паски на желатине.

Идеальная глазурь для паски на желатине.

Сначала нужно прогреть сахар на белок на паровой бане. Надо, чтобы сахар полностью растворился и не оставался на пальцах.

"Миска с белком должна быть идеально сухой и чистой", - отметила Матрохина.

Следующий шаг – снимаем с паровой бани и взбиваем, постепенно увеличивая скорость. Взбиваем массу до белого глянцевого цвета.

Идеальная глазурь для паски на желатине.

Идеальная глазурь для паски на желатине.

Дальше уже замоченный желатин прогреваем до жидкого состояния и добавляем в глазурь вместе с лимонным соком, взбиваем еще несколько минут.

«На такой глазури очень хорошо держится декор, но выкладывать его нужно сразу. Если хотите, чтобы глазурь была не очень липкой сверху, то можно посыпать смесью крахмала с пудрой», - поделилась своими советами победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.

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