Такой праздничный салат понравится и членам семьи и гостям, даже самым прихотливым – он очень просто готовится, прекрасно выглядит на столе и невероятно вкусный.

Салат по этому рецепту и украсит праздничный стол, и порадует своим вкусом всех, кто за ним соберется.

Итак, для очень вкусного салата на Пасхальный стол, рецептом которого поделилась фудблогер Ivanna Onysko, понадобится: - 200г кисломолочного сыра, 1 зубчик чеснока, укроп, 2ст. л сметаны, ветчина/колбаска, огурец, помидор, 4 вареных яйца, зеленый лучок, майонез, соль.

Ход приготовления праздничного салата очень простой. К кисломолочному сыру необходимо добавить чеснок, укроп, соль и перемешать со сметаной.

Рецепт салата на Пасхальный стол.

Теперь смесь выкладываем на большую тарелку и равномерно распределяем.

«Сверху на сыр выложить ветчину или колбасу, полить сеточкой из майонеза. Далее выкладываем порезанный соломкой огурец, натертые вареные яйца и помидор», - рассказала Иванна.

Рецепт салата на Пасхальный стол.

По словам фудблогера, овощи дополнительно можно подсаливать. Перед подачей на стол салат украшаем зеленым луком.

«Обязательно приготовлю»,

«Спасибо, так хотела новый салат»,

«Ооо, это мой любимый»,

«Вкусно!»,

«Я делаю такой со сметаной и без ветчины. Вкусный очень. Надо еще попробовать с ветчиной, уверена, что будет ням-ням» , – с восторгом комментируют рецепт этого праздничного салата подписчицы на страницу фудблогера.

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