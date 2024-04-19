Существует множество вариантов приготовления паски, но этот рецепт отличается своей простотой, с ним справится даже тот, кто вообще не имеет опыта выпечки.

Авторка кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина показала самый простой рецепт паски, с приготовлением которой сможет справиться каждый.

"Паска получается очень вкусной, ароматной и сладкой! Не сухая, с влажной мякушкой) Поверьте, если вы не имеете опыта или времени на новый рецепт, то лучше испечь эту паску, чем приобрести в магазине", – советует кулинар.

Для приготовления вкусной и пышной паски нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на две пасочки диаметром 13 см):

молоко - 100 г

дрожжи – 40 г прессованных или 12 г сухих

яйца – 4 шт. + 2 желтка

сахар – 100-120 г

масло сливочное – 150 г

мука – 400 г

соль – 0,5 ч.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

изюм - 100 г

вяленые вишни или клюква - 50 г

цукаты – 100 г

ром или коньяк – 2 ст.л.

миндаль – 50 г

Сухофрукты минимум на 20 минут замачиваем в коньяке. Миндаль рубим ножом. Сливочное масло растапливаем и даем ему остыть.

Сначала блогер растворяет в теплом молоке дрожжи и одну ложку сахара. Затем смешиваем молочную смесь с яйцами и желтками, растопленным маслом, сахаром, ванильным сахаром и солью.

После этого кулинар добавляет муку и вымешивает тесто до однородности – удобно делать это миксером на небольшой скорости. В конце добавляем сухофрукты, цукаты, измельченные орешки и хорошо все перемешиваем.

Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40-60 минут – оно должно вырасти вдвое. Затем обминаем тесто и оставляем еще на 30 минут.

Смазав руки растительным маслом, Татьяна Юшина формирует из теста два аккурантных шарика и выкладывает их в формы. Тесто должно занимать примерно треть высоты формы. Снова накрываем полотенцем и оставляем тесто подходить, пока оно не вырастет почти до краев формы.

Выпекаем паску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

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