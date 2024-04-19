Авторка кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина показала самый простой рецепт паски, с приготовлением которой сможет справиться каждый.
"Паска получается очень вкусной, ароматной и сладкой! Не сухая, с влажной мякушкой) Поверьте, если вы не имеете опыта или времени на новый рецепт, то лучше испечь эту паску, чем приобрести в магазине", – советует кулинар.
Для приготовления вкусной и пышной паски нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на две пасочки диаметром 13 см):
- молоко - 100 г
- дрожжи – 40 г прессованных или 12 г сухих
- яйца – 4 шт. + 2 желтка
- сахар – 100-120 г
- масло сливочное – 150 г
- мука – 400 г
- соль – 0,5 ч.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- изюм - 100 г
- вяленые вишни или клюква - 50 г
- цукаты – 100 г
- ром или коньяк – 2 ст.л.
- миндаль – 50 г
Сухофрукты минимум на 20 минут замачиваем в коньяке. Миндаль рубим ножом. Сливочное масло растапливаем и даем ему остыть.
Сначала блогер растворяет в теплом молоке дрожжи и одну ложку сахара. Затем смешиваем молочную смесь с яйцами и желтками, растопленным маслом, сахаром, ванильным сахаром и солью.
После этого кулинар добавляет муку и вымешивает тесто до однородности – удобно делать это миксером на небольшой скорости. В конце добавляем сухофрукты, цукаты, измельченные орешки и хорошо все перемешиваем.
Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40-60 минут – оно должно вырасти вдвое. Затем обминаем тесто и оставляем еще на 30 минут.
Смазав руки растительным маслом, Татьяна Юшина формирует из теста два аккурантных шарика и выкладывает их в формы. Тесто должно занимать примерно треть высоты формы. Снова накрываем полотенцем и оставляем тесто подходить, пока оно не вырастет почти до краев формы.
Выпекаем паску в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.
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