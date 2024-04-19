Почистить пригоревшую сковороду вы можете только в том случае, если будете знать, как правильно это делать.

Даже если вы сожгли свою еду до такой степени, что она полностью слилась с варочной поверхностью, возможно, сковороду можно почистить. И мы расскажем, как это сделать.

Как почистить пригоревшую сковороду, если она антипригарная

Весь этот тег «антипригарный» сейчас, вероятно, заставляет вас хихнуть. Безусловно, еда может приклеиться к сковороде с антипригарным покрытием, если вы готовите на сильном огне, и еда подгорит. И ездить на чистку в город на самом деле не самая лучшая идея, поскольку это может повредить нежное антипригарное покрытие сковороды.

1. Наполните кастрюлю горячей водой.

Конечно, прежде чем наливать воду, обязательно удалите любую пищу, которую можно легко исчерпать. Вероятно, она будет слишком горячей, чтобы к ней удобно прикоснуться.

2. Дайте сковороде постоять 10 минут.

Залог успеха – весь период отдыха. Прилиплая пища поглотит часть воды, что начнет разрыхлять ее.

3. Аккуратно почистите еду .

Силиконовая лопатка или даже деревянная ложка подойдут, чтобы почистить пригоревшую сковороду. Что бы вы ни использовали, избегайте абразивных инструментов, таких как чистящие губки, стальная вата или металлические шпатели или ложки. Они поцарапают покрытие вашей сковороды, что сделает антипригарное покрытие еще менее эффективным. Небольших круговых движений должно быть достаточно, чтобы оттолкнуть пистолет – не нужно делать больших шагов, от которых ваши руки устают.

4. Окончательно очистите сковороду.

Промойте теплой водой кастрюлю, добавьте струйку мыла для посуды и осторожно потрите мягкой губкой, чтобы удалить остатки масла или мусора. Затем смойте пену, вытрите сковороду досуха, и готово!

Как почистить пригоревшую сковороду, если она из нержавеющей стали

Поверхность кастрюль из нержавеющей стали имеет защитное покрытие. Но оно более крепкое, чем антипригарное, поэтому может потребовать немного больше чистки. Вот что можно сделать, если еда подгорела на сковороде из нержавеющей стали.

1. Наполните кастрюлю горячей водой и дайте ей постоять 10 минут.

Опять же, горячая вода начнет разрыхлять эти частицы пищи, чтобы дать вам преимущество в чистке. Слейте воду, но не высушивайте.

2. Посыпьте мягко абразивным порошковым моющим средством.

Если у вас под рукой нет средства, возьмите 2 ст. пищевой соды смешать с 1 ст. белого уксуса.

3. Очистите еду.

Используйте универсальную губку, чтобы осторожно почистить пригоревшую сковороду от застывшей пищи. Вы все равно должны держаться подальше от мягких или волокнистых губок, стальной ваты или любой металлической посуды, которая может поцарапать вашу сковороду.

4. Окончательно очистите сковороду.

Промойте сковороду теплой водой, добавьте струйку мыла и осторожно потрите мягкой губкой, чтобы удалить остатки масла или мусора. Затем смойте пену и протрите сковороду досуха.

Источник: self

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