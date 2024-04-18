Избавиться от неприятного запаха в холодильнике это совсем не самая сложная задача, которую вам придется выполнить в своем доме.

Независимо от того, забыли ли вы выбросить листья салата перед отъездом из города на неделю, оставили ли этот галлон молока через несколько дней после окончания срока годности – запахи из холодильника обязательно появятся и вам придется их избавиться.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, сначала извлеките все из холодильника и выбросьте все продукты, которые могут быть испорчены или просрочены. Протрите любые банки или контейнеры, липкие или имеющие открытые остатки пищи. Затем извлеките любые поверхности внутри холодильника, такие как выдвижные ящики, регулируемые полки или решетки, и смочите их в горячей воде с мылом для посуды во время очистки остальных внутренних частей холодильника.

Чтобы очистить холодильник, советуем отказаться от многоцелевых спреев для чистки и выбрать более простые натуральные продукты, такие как раствор пищевой соды и уксуса, которые являются природными поглотителями запахов. Это не только естественный метод очищения, но и то, что также удаляет пятна, дезодорирует и очищает.

Чтобы начать процесс очистки, воспользуйтесь чистой тканью из микрофибры или новой губкой, которая легко распадется. Вы также можете использовать тонкую тряпку или зубную щетку для попадания в щели и небольшие места, где могут попасть частицы пищи. Качественные инструменты очищают лучше и предотвращают распространение бактерий, вызывающих запах. Нанесите небольшое количество уксуса и пищевой соды непосредственно на чистящее оборудование.

Пока холодильник пуст, начните сверху и двигайтесь вниз. Обязательно протрите под ящиками и почистите потолок, бока и двери. Не забывайте также о наружной части холодильника, поскольку эти поверхности могут передавать запахи. Правильные движения помогут избавиться от неприятного запаха в холодильнике надолго.

Промойте ткань или губку теплой водой и используйте ее, чтобы смыть остатки пищевой соды и уксуса с места, которое вы только что почистили. Продолжайте промывать теплой водой до тех пор, пока не удалите все следы моющего раствора.

Если у вас есть термометр для холодильника, подождите, пока температура внутри холодильника упадет до 5°C (41°F) или ниже, прежде чем заменять еду. Если холодильник имеет функцию быстрого охлаждения, используйте ее, чтобы ускорить процесс охлаждения.

Вот и все, вам удалось избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Источник: aftermath

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