Чтобы почистить жалюзи вам не нужно прилагать много усилий, а нужно знать несколько действенных советов относительно того, как это сделать.

Чтобы поддерживать ваши окна в отличном состоянии, вам нужно знать, как правильно почистить жалюзи . Мы дадим вам указания о том, как лучше очистить жалюзи для достижения этой цели.

Как почистить разные типы жалюзи

Существует много видов венецианских жалюзи, и все они требуют особого подхода к очищению. Чтобы вам было легче, мы разделили типы жалюзи по материалу и описали пошаговый процесс их очищения. Итак, начнем с первого типа:

Деревянные венецианские жалюзи

Почистить деревянные жалюзи может быть сложной задачей. Эти типы жалюзи изготавливаются из натуральной древесины, которая обычно покрыта покрытием, часто масляным. Это значит, что удалить пыль и грязь из такого материала будет сложно. Однако сложное не означает невозможное. Помня об этом, вот как безопасно почистить деревянные жалюзи:

Используйте чистую и влажную ткань из микрофибры. Не используйте что-либо абразивное или слишком влажное. Также убедитесь, что он не покидает полосы, когда вы используете его на жалюзи.

Начните чистить с верхней части жалюзи, затем медленно двигайтесь вниз, пока не очистите их все. Убедитесь, что вы делаете это с осторожностью, поскольку любая сила может привести к повреждению древесины, чего вы точно не хотите.

Используйте сухую сторону этой ткани для более запыленных участков жалюзи, а затем используйте влажную сторону для ставших грязными участков. Они могут быть покрыты отпечатками пальцев или другим жирным веществом, оставленным там по ошибке.

Если жалюзи действительно загрязнены, воспользуйтесь специальным очистителем, который поможет вам очистить и сохранить деревянные венецианские жалюзи. Эти разные типы очистителей обычно очищают всяческие поверхности, например стекло или дерево.

Жалюзи из искусственного дерева

Далее следуют жалюзи из искусственного дерева, которые не сложнее чистить. Вот несколько указаний, которые следует придерживаться:

Начните с того, что выверните жалюзи наизнанку, чтобы вы могли легко очистить ткань на задней части жалюзи, а затем тщательно пропылесосите их с помощью длинного шланга. Важно пропылесосить их перед стиркой, чтобы удалить пыль.

После того, как вы убрали пыль из жалюзи, пришло время интенсивной чистки. Смешайте немного моющего средства с небольшим количеством теплой воды. Во время этого процесса желательно надеть резиновые перчатки на случай, если он станет слишком грязным.

Начните с смачивания жалюзи с помощью пульверизатора, затем обильно нанесите на жалюзи смесь моющего средства и воды.

Протрите жалюзи губкой. Делайте это, пока не почувствуете, что они чистые. Важно не переусердствовать с этой частью, чтобы не повредить деревянные рельсы.

Удалите остатки мыла. Вы можете использовать влажную тряпку и протереть жалюзи, пока они не станут чистыми.

Наконец вы захотите убедиться, что все высохло, поэтому возьмите сухую ткань и проведите ею по каждому тампону.

Алюминиевые жалюзи

Очистка алюминиевых жалюзи – достаточно сложный процесс, особенно если вы никогда этого не делали. Но если вы проделаете эти шаги, вы сможете сделать это без проблем.

Сначала вы должны очистить внутреннюю часть жалюзи тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством. Это удалит накопление пыли и грязи, которые могли накопиться со временем, поэтому очень важно сделать этот шаг правильно.

После того как вы очистили внутренние стороны жалюзи, важно очистить также и внешнюю. Все, что вам нужно сделать, это повторить тот же самый процесс, который мы только что описали для внешних частей.

После того как вам удалось почистить жалюзи, вам понадобится специальная ткань для чистки стекла. Затем вы можете использовать это, чтобы протереть внешнюю сторону алюминиевых ламелей, и это должно удалить оставшиеся пятна или следы.

Источник: fantasticcleaners

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