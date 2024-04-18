Избавиться от пыли совсем практически невозможно, но сделать так, чтобы он не беспокоил вас по крайней мере некоторое время вполне возможно. Мы расскажем, какие действия для этого нужны.

Частицы пыли могут попасть в ваш дом разными способами. Хотя на 100% избавиться от пыли, вероятно, невозможно, все же есть вещи, которые можно попробовать, которые помогут по крайней мере снизить его. Вот несколько идей, как уберечь спальню и другие комнаты в доме от пыли.

Оставьте обувь на открытом воздухе . По оценкам около половины пыли в доме попадает на обувь и одежду. Нет абсолютно никаких причин, почему вы не можете оставить уличную обувь дома. Если вы пытаетесь понять, как остановить пыль в доме, сделайте запрет уличной обуви приоритетом номер один. Предоставьте тапочки или ходите босиком, если ваш пол позволяет.

Поставьте коврики – это менее эффективно для предотвращения загрязнения обуви, чем разувания, но все же следует попробовать. Придверные коврики могут предотвратить попадание пыли в дом из-под входной двери. Коврики внутри и один снаружи могут обеспечить еще лучшую блокировку. Если ваши наружные двери имеют большие щели, и вы живете в районе с интенсивным движением, то защита от сквозняка на входной двери также может помочь избавиться от пыли. Это предотвратит проникновение пыли в помещение и предотвратит утечку тепла.

Уменьшите количество ковров или удалите их – конечно, на них удобно ступать, но все ковры улавливают пыль и являются питательной средой для бактерий. Если вы хотите, чтобы пыль не распространялась по дому, исключите или по крайней мере ограничит количество ковров и ковров.

Установите воздухоочиститель . Используйте воздухоочиститель, чтобы удерживать частицы пыли, прежде чем они оседают на поверхностях, коврах и мягкой мебели. Не идите на полумеры по этому поводу. Выберите очиститель с высококачественным фильтром, который может задерживать мелкие частицы и даже уничтожать споры плесени. Однако убедитесь, что вы заменили фильтр, когда это нужно, иначе вы можете закончить циклом воздуха через систему, которая добавляет пыль, а не забирает его.

Ухаживайте за домашними животными на улице – шерсть домашних животных задерживает грязь извне, и когда вы ухаживаете за собакой или котом, вы высвобождаете и эту грязь, и перхоть, и крохотные частицы шерсти. Если возможно, попробуйте почистить своих пушистых друзей на улице, чтобы избавиться от пыли.

Чаще убирайте мусор – каждая поверхность в вашем доме является местом, где оседает пыль. Если у вас есть больше декоративных предметов и ограниченное время на их очистку, они будут просто собирать пыль, и ваш дом будет выглядеть неухоженным. Кучи бумаг или журналов также могут содержать пыль, поэтому старайтесь просматривать их еженедельно. Кроме того, накопленный беспорядок делает уборку более трудоемкой и менее эффективной.