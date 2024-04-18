Плюсы и минусы

: оптические отбеливатели в шампуне сделают ваш ковер чище и ярче. Кроме того, метод использует низкое количество влаги и дает быстрый результат.

Минусы : если влага останется в волокнах ковра, она может оставить несвежий запах и вызвать повторное загрязнение вскоре после чистки. Кроме того, ротационная щетка может легко повредить ковер, поэтому ее не следует использовать для ковров с изрезанным ворсом. Оптические отбеливатели могут скапливаться со временем и оставлять желтый оттенок на ковре, который вы не сможете удалить. Если шампунь плохо очистить, он привлечет больше грязи, которую будет особенно трудно удалить.

Газированная очистка

В этой технике очистки используется сила карбонизации, чтобы капсулировать и удалять грязь из волокон ковра.

Процесс: газированная очистка осуществляется с помощью сильно углекислого раствора, который вдавливается в волокна и одновременно извлекается из ковра. Несмотря на то, что этот метод чистки ковров напоминает большинство средств чистки паром, он известен как совершенно отдельная техника. Газированная очистка работает так же, как и газировка, используемая для очистки пятен. Раствор с высоким содержанием газированных пузырьков изгоняет грязь и бактерии из ткани ковра. Применяется с экстракционной машиной большой мощности.

Плюсы и минусы Преимущества : газированный метод оказывает мощное влияние на сильно загрязненные ковры и обеспечивает безопасный и экологически чистый способ глубокой чистки ковров. : газированный метод оказывает мощное влияние на сильно загрязненные ковры и обеспечивает безопасный и экологически чистый способ глубокой чистки ковров. Минусы : хотя это полностью естественный метод очищения, он может оставить некоторые бактерии на ваших коврах. Предотвратить это можно с помощью горячей воды и дополнительных моющих средств.

Как почистить ковер паром паром

Самый распространенный метод почистить ковер и обивку гарантирует отличную санитарию без тяжелых химикатов.

Процесс: при чистке паром в волокна ковра впрыскивается горячая вода под высоким давлением. Машина одновременно отсасывает влагу, оставляя ковер достаточно сухим и совершенно чистым. Этот метод также известен как экстракция горячей водой и широко адаптирован из-за превосходного воздействия на волокна ковров. Процесс наружной экстракции удаляет до 95% влаги. Полное высыхание очищенного паром ковра может занять от 2 до 4 часов, в зависимости от вентиляции и температуры.

Плюсы и минусы Плюсы : безопасный и естественный метод очистки, убивающий бактерии и удаляющий грязь с помощью очистки горячей водой под высоким давлением. Он безопасен для детей, домашних животных и людей с чувствительной аллергией. : безопасный и естественный метод очистки, убивающий бактерии и удаляющий грязь с помощью очистки горячей водой под высоким давлением. Он безопасен для детей, домашних животных и людей с чувствительной аллергией. Минусы : влага может вызвать затхлый запах, если ее не вытащить хорошо.

Вакуумная стирка

Метод вакуумной стирки является облегченным вариантом чистки паром, который используется в основном для ковровых покрытий с низким движением.

Процесс: эта чистящая машина впрыскивает воду в ковер и немедленно удаляет его пылесосом. Вакуумная стирка позволяет воде проникнуть примерно на полдюйма в ткань. Быстрое водопоглощение сокращает время высыхания. Этот способ чистки ковров не требует чистящих средств, поэтому после высыхания не оставляет следов моющего средства.