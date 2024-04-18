Иногда почистить ковер самостоятельно бывает очень сложной задачей, поэтому самый простой вариант – доверить это дело специалистам. Но перед этим вам нужно знать, какой способ очищения самый лучший. Мы предлагаем вашему вниманию четыре способа.
Как почистить ковер шампунем.
Метод очистки шампунем возлагается на высокий уровень пены для обеспечения правильной очистки.
Процесс: Пена должна быть густой и устойчивой для обеспечения минимального использования влаги. Шампуни для ковров содержат оптические отбеливатели, которые превращают невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет и придают ковру свежий и аккуратный вид. Нанесение производится с помощью цилиндрической или ротационной кисти. Шампунь должен полностью высохнуть, прежде чем пылесосить его вместе с землей.
Минусы : если влага останется в волокнах ковра, она может оставить несвежий запах и вызвать повторное загрязнение вскоре после чистки. Кроме того, ротационная щетка может легко повредить ковер, поэтому ее не следует использовать для ковров с изрезанным ворсом. Оптические отбеливатели могут скапливаться со временем и оставлять желтый оттенок на ковре, который вы не сможете удалить. Если шампунь плохо очистить, он привлечет больше грязи, которую будет особенно трудно удалить.
Газированная очистка
В этой технике очистки используется сила карбонизации, чтобы капсулировать и удалять грязь из волокон ковра.
Процесс: газированная очистка осуществляется с помощью сильно углекислого раствора, который вдавливается в волокна и одновременно извлекается из ковра. Несмотря на то, что этот метод чистки ковров напоминает большинство средств чистки паром, он известен как совершенно отдельная техника. Газированная очистка работает так же, как и газировка, используемая для очистки пятен. Раствор с высоким содержанием газированных пузырьков изгоняет грязь и бактерии из ткани ковра. Применяется с экстракционной машиной большой мощности.
Минусы : хотя это полностью естественный метод очищения, он может оставить некоторые бактерии на ваших коврах. Предотвратить это можно с помощью горячей воды и дополнительных моющих средств.
Как почистить ковер паром паром
Самый распространенный метод почистить ковер и обивку гарантирует отличную санитарию без тяжелых химикатов.
Процесс: при чистке паром в волокна ковра впрыскивается горячая вода под высоким давлением. Машина одновременно отсасывает влагу, оставляя ковер достаточно сухим и совершенно чистым. Этот метод также известен как экстракция горячей водой и широко адаптирован из-за превосходного воздействия на волокна ковров. Процесс наружной экстракции удаляет до 95% влаги. Полное высыхание очищенного паром ковра может занять от 2 до 4 часов, в зависимости от вентиляции и температуры.
Минусы : влага может вызвать затхлый запах, если ее не вытащить хорошо.
Вакуумная стирка
Метод вакуумной стирки является облегченным вариантом чистки паром, который используется в основном для ковровых покрытий с низким движением.
Процесс: эта чистящая машина впрыскивает воду в ковер и немедленно удаляет его пылесосом. Вакуумная стирка позволяет воде проникнуть примерно на полдюйма в ткань. Быстрое водопоглощение сокращает время высыхания. Этот способ чистки ковров не требует чистящих средств, поэтому после высыхания не оставляет следов моющего средства.
Минусы : техника вакуумной стирки обеспечивает только чистку поверхности ковров и обивки. Это не заменит чистку паром, если речь идет о сильно загрязненных коврах.
Источник: fantasticcleaners
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