Святослав обожает читать, отлично учится в местной школе, но в библиотеке опасаются издавать ему книги из-за того, что он переселенец.

В библиотеке Тернополя разгорелся странный скандал. Там не дают читать книги мальчику-переселенцу из Харькова, потому что считают, что он может написать "слава россии". Сотрудники заведения требуют залог за книги из его матери. Мама мальчика Екатерина Посохова написала об этом в Facebook.

По словам Екатерины, ее сын Святослав обожает читать, отлично учится в местной школе, но в библиотеке опасаются издавать ему книги из-за того, что он переселенец.

"Они считают, что Святослав "может написать в библиотечных книгах "слава россии", поэтому опасаются издавать ему книги", – рассказала мама ребенка.

Святослав раньше посещал городскую библиотеку, где использовал книги без каких-либо проблем. Однако, когда они обратились в большую областную библиотеку, к ним относятся как к "несвоим". Здесь требуют залог в размере 600 гривен за две находящиеся в плохом состоянии книги.

Екатерина рассказывает, что на попытку разрешения ситуации через диалог с директором и ее заместителем ответ был однозначным: либо они платят залог, либо покидают библиотеку, иначе будет вызвана полиция. Ситуация глубоко огорчила Святослава, потому что другим детям книги издают без проблем.

"За две избранные книги (старики и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такая, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все о "можете написать" слава россии, "Такие как вы уже много книг у нас потащили". или идите, или полицию вызываем" - возмутилась женщина.

После того, как дежурные книги вернули в библиотеку, на формуляре ребенка написали, "обращайтесь к директору" и в дальнейшем выдаче книг отказали без денежного залога.

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