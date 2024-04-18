Александр Ябченко родился в Закарпатье, но большую часть своей жизни прожил во Львове, где работал врачом-педиатром.

В марте 2024 года Александр Ябченко, бывший педиатр и пресс-секретарь Министерства здравоохранения, а ныне командир роты "Гонор" в батальоне "Волки да Винчи", завершает реабилитацию после ранения. Ябченко, с первых дней полномасштабной войны вставший на защиту Украины, планирует в ближайшее время вернуться на фронт. Историю бойца рассказали в сюжете Суспільного.

Александр родился в Закарпатье, но большую часть своей жизни прожил во Львове, где работал врачом-педиатром. Он вспоминает о работе с детьми с теплотой: "Это невероятное чувство видеть, как твои маленькие пациенты поправляются и растут прямо перед тобой".

В 2018 году Александр Ябченко стал представителем Министерства здравоохранения, где он помогал внедрять медицинскую реформу. С началом войны в 2022 году он сразу же присоединился к обороне Украины как доброволец вместе с друзьями со времен Революции Достоинства.

Ябчанка принял участие в критических боях за Киев, Херсонщину и Харьковщину. В августе 2023 года он получил тяжелое ранение под Синьковкой. "В плече осколок так и остался, я уже, пожалуй, с ним и буду жить, а вот с ногой было сложнее, потому что осколок на вылет, но он совершил мне два перелома бедренной кости", - детализирует Александр.

Сейчас командир готовит новобранцев к службе и проходит ВЛК. В конце января во Львове заработал первый рекрутинговый центр батальона "Волки Да Винчи".

"Чем хорош рекрутинг - тебя никто ни к чему не заставляет. Ты пришел, поболтал, пошел подумал домой. Решил, что хочешь немного узнать больше, поехал к нам, где происходит тренировка, провел время в той атмосфере, познакомился с теми людьми, с какими потенциально будешь воевать, потому что я не знаю, что может быть важнее, чем люди, с которыми ты воюешь", — говорит Александр Ябченко.

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