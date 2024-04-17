Крабовый салат, вкусный, яркий и сочный, остается одним из самых любимых и популярных блюд, особенно на праздничном столе.

Современные хозяйки и кулинары не устают предлагать все новые и новые рецепты крабового салата, экспериментируя с заправками и ингредиентами.

Однако классическая версия крабового салата также пользуется любовью, ведь она очень вкусная.

Впрочем, даже готовя классический крабовый салат, есть возможность сделать его более аппетитным, праздничным.

Таким рецептом и поделились на странице «Готовим дома» . Ингредиенты требуются следующие: 250 г. крабовых палочек, свежий огурец, 2-3 вареных яйца, 1 банка кукурузы, твёрдый сыр, майонез, зеленый лук.

Как быстро приготовить праздничный крабовый салат.

Крабовые палочки нужно порезать либо разобрать на волокна, а огурец порезать кубиком. Отварные яйца следует потереть на мелкой терке. Также натираем твердый сыр, а зеленый лук измельчаем.

Все ингредиенты не смешиваем, а выкладываем слоями. Таким образом, крабовый салат получится очень красивым и аппетитным.

Как быстро приготовить праздничный крабовый салат.

Сначала выкладываем слой крабовых палочек и делаем майонезную сеточку. Следующий слой – огурцы и снова майонезная сеточка.

Затем выкладываем слой натертых на мелкой терке яиц и натираем любимый сыр, сверху промазываем майонезом. Последние слой – кукуруза. На ней рисуем сеточку и украшаем салат зеленым лучком.

Как быстро приготовить праздничный крабовый салат.

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