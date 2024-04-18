Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения российской федерации. Адвокат Мария Левченко рассказала, действительно ли электронные повестки будут рассылать уже в апреле, согласно новому закону о мобилизации. Об этом говорится в Telegram-канале адвокатского бюро "Дама в законе".

Она разъяснила, что новый законопроект мобилизации №10062 об электронном кабинете военнообязанного, недавно подписанном президентом Владимиром Зеленским, не предусматривает возможности отправки повесток через электронный кабинет.

"С подписанием этого законопроекта не начинается процесс рассылки электронных повесток, как отмечают в некоторых источниках", - говорит Левченко.

Она добавила, что законопроект №10062 о мобилизации преследует цель регулирования процесса создания реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и он расширяет объем данных, которые будут включены в этот реестр.

Мария Левченко также ответила, будут ли вносить информацию о женщинах в этот реестр.



"Все граждане, попадающие в этот реестр, в возрасте от 18 до 60 лет, и которые не являются военнообязанными, призывниками или резервистами, то их данные будут удаляться. Потому что у нас закон действует еще с 2017 года. И в третьей статье этого закона прописана процедура удаления всех данных людей, не имеющих отношения к военнообязанным или резервистам", - резюмировала адвокат.



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