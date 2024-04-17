В Сети появилось видео из Запорожья, где мужчины в военной форме грубо пытаются затолкать в автомобиль гражданского.

В сети появилось видео из Запорожья, где мужчины в военной форме пытаются грубо загнать гражданского в автомобиль. В комментариях отмечалось, что это, мол, работники ТЦК. ТЦК Запорожской области также дали ответ и объяснили ситуацию.

Однако Территориальный Центр Комплектования (ТЦК) Запорожской области отрицал свою причастность к этому инциденту.

"На днях в Сети распространилось видео, на котором, согласно названию и комментариям, вроде бы военнослужащие ТЦК пытаются поместить в автомобиль гражданина. После тщательной проверки можем с полной ответственностью сообщить, что военнослужащие ТЦК и СП не принимали участия в событиях, зафиксированных на видео" , – говорится в сообщении.

Также в военкомате напомнили, что работники ТЦК выполняют свои обязанности с соблюдением законодательства и уставов Вооруженных Сил Украины. В частности, они всегда одеты в военную форму установленного образца в соответствии с сезоном.

Напомним, что во Львовской области начальник одного из районных ТЦК мобилизовал на военную службу забронированного работника Молочной компании "Галичина". В суде начальник ТЦК признан виновным в совершении военного административного правонарушения и назначен ему штраф в размере 17 тыс. грн.

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