Эти коррупционные схемы действовали в течение длительного времени и характеризовались циничным и дерзким отношением участников к закону.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнаружили на Черновицкой таможне крупномасштабную коррупционную схему, приведшую к убыткам для государственного бюджета в размере 290 миллионов гривен из-за ухода от уплаты налогов.

Об этом сообщили в САП 16 апреля, не называя имена. Однако, по данным журналиста Олега Новикова, по делу много известных имен.

11 участников преступной группы, включая бывшего руководителя таможни и бывшего депутата Черновицкого областного совета, получили подозрения в преступной деятельности. Среди них также двое бывших таможенных чиновников.

16 апреля САП сообщил о задержании одного из соорганизаторов и четырех членов этой группы, не раскрывая их имена. По данным журналиста Олега Новикова, в деле могут быть причастны бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еремийчук, а также бывший начальник таможни Николай Салагор и другие чиновники.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год через таможенный пост "Вадул-Сирет" на границе с Румынией ввозились товары на основании поддельных документов.

Незаконно импортированные высоколиквидные товары, такие как одежда, обувь и аксессуары из Турции, реализовывались на территории Украины. Эти товары были маскированы под менее ценные, такие как ткань или кирпич для уплаты заниженных таможенных платежей.

Эти схемы действовали в течение длительного времени и характеризовались циничным и дерзким отношением участников к закону, особенно когда речь шла о попытках журналистов раскрыть эту деятельность. В частности, когда журналисты пытались разоблачить преступную деятельность, руководство таможни организовало их избиение.

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