Вы можете покрасить ваши стены качественной краской, но рано или поздно, если у вас есть дети, вам все равно придется очистить их от карандашей и ручек.

Независимо от того, сколько листов бумаги или книг-раскрасок вы предлагаете своим детям, они продолжают использовать стены в качестве холста: именно поэтому вам нужно уметь очистить стены от карандашей и ручек.

Проникающий масляный спрей для очистки стен от цветных карандашей

Проникающий масляный спрей имеет множество применений. Очистка следов спреем может быть одним из них, но это не один из лучших способов очистки стен. Вы добьетесь наилучших результатов, если обработаете следы спреем, пока они еще свежи.

Распылите на пятна и протрите чистой тряпкой. Он также удалит следы от маркеров и карандашей из мебели и техники.

Этот метод хорош для небольших пятен, но если сбрызнуть большую площадь, скорее всего, вы создадите больший беспорядок. Спрей оставляет следы и размазывает карандаш. Что касается старых пятен, то очистить их проникающим масляным спреем не получится. Оклеенные стены будут проблемой, поскольку они будут впитывать масло.

Резинки-резинки для счистки цветных карандашей со стен.

Еще один прекрасный способ очистить стены – использовать губки-резинки. Многим людям нравится этот метод, и для этого есть причина. Используйте теплую воду, протрите ею несколько раз замеченную поверхность и наблюдайте, как она исчезает.

Этот метод подходит для небольших площадей, но он может быть достаточно дорогим, если вы имеете дело с большими площадями. Вы обязательно износите губку, поэтому вам может понадобиться несколько губок для работы. Кроме того, если вы не будете достаточно осторожны, вы можете снять часть краски.

Существует много разных тактик, как очистить следы от стен, в зависимости от типа и типа стены. Однако если ваша стена имеет блестящее или глянцевое покрытие или если она оклеена обоями, мы не рекомендуем этот метод для чистки карандашей.

Художественный ластик для чистки цветных карандашей

Этот метод хорошо работает, но подходит только для небольших участков . Отлично работает на стенах, оклеенных обоями. Прежде чем искать более радикальные меры, попробуйте очистить стены таким способом, поскольку это не повредит поверхность.

Начните с небольших круговых движений. Если вы начнете с слишком сильного трения, вы размажете цвет. Желательно использовать эту технику перед другими способами, например, с зубной пастой.

Ластик поглотит и поднимет карандаш, но на нем могут остаться следы. Полностью избавиться от них поможет следующий способ. Остатки цветных карандашей будет легче очистить, как только вы удалите основную часть цвета.

Очистка карандаш с зубной пастой

Это еще один метод, часто используемый, поскольку это один из лучших способов очистить стены от следов карандаша. Есть два варианта: нанести зубную пасту прямо на стену или сначала на полотенце.

Первый способ не самый безопасный. Вам придется использовать щетку, чтобы почистить следы цветных карандашей из стены, и вы можете повредить ее. Мы предпочитаем второй метод. Вы наносите зубную пасту на полотенце и осторожными круговыми движениями удаляете карандаш.

Следует помнить, что не все виды зубных паст дают одинаковые результаты. Вы должны использовать пасту, а не гель. Кроме того, это один из самых безопасных методов, подходящий почти для любого типа стен. Это также очень эффективно для чистки обуви!

Использование фена для очистки цветных карандашей

Это одна из чрезвычайно эффективных методик. Поскольку карандаш в большинстве своем изготовлен из воска, его можно нагреть, чтобы легче вытирать. Используйте фен осторожно, потому что слишком сильный нагрев на одном месте может повредить стену.

Используйте чистящую ткань или бумажное полотенце с небольшим количеством жидкого мыльного средства и осторожно протрите следы от карандашей. После этого тщательно очистите стены от мыла. Этот метод безопасен для использования на большинстве стеновых поверхностей , но сначала проверьте на скрытом месте, чтобы убедиться. Возможно, вам придется нанести немного смазки для локтей, чтобы удалить карандаш из стен с сильной текстурой, но просто продолжайте это делать, и оно все исчезнет.

Источник: fantasticcleaners

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