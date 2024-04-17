Ламинированный пол это хорошее и простое в установке решение для вашего дома, но он нуждается в том, чтобы вы знали, как правильно его мыть.

Чтобы правильно мыть ламинированный пол вам достаточно знать хорошие и качественные советы, которые уже были проверены на чьем-то опыте.

Вот пошаговая инструкция, как правильно мыть ламинированный пол

Шаг 1: Регулярно пылесосите ламинированный пол

Регулярно пылесосите и подметайте пол. Сосредоточьтесь на местах с интенсивным движением людей, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи. Вы можете использовать пылесос с насадкой для паркетного пола. Пылесос также поможет убрать пыль из углов комнаты. Подметая, используйте метлу или пылевую швабру с более мягкими волокнами, чтобы не повредить пол.

Шаг 2. Удаляйте чистые пятна с ламинированного пола

Удалите разлитую воду с пола. Чтобы мыть ламинированную поверхность в таком случае, используйте сухую ткань из микрофибры.

Быстрее обработайте пятна мягким моющим средством и влажной тряпкой. Для удаления стойких пятен можно использовать спирт. Избегайте скрабивания участка, лучше постучите по нему тканью и осторожно удалите его с поверхности. Не используйте агрессивные химикаты, которые могут повредить деревянный пол.

Шаг 3: Вытрите ламинированный пол

После обработки пятен и удаления всей пыли с пола пора вытираться. Не заливайте пол водой. Чтобы избежать растекания воды по полу, используйте губчатую швабру, а не классическую швабру с проволокой. Чтобы мыть ламинированные полы, используйте горячую воду и моющее средство и протрите весь пол.

Шаг 4: Оставьте ламинированный пол высохнуть

По окончании уборки откройте окна и двери, по возможности, и дайте полу высохнуть. Со временем пол может потерять свой блеск, преимущественно в местах с интенсивным движением людей в вашем доме. Чтобы восстановить и усилить блеск, используйте освежитель древесины.

Вот и все, мыть ламинированный пол не так сложно!

Профессиональный совет! Существует разница между разными напольными досками. Некоторые изготавливаются из большего количества твердой древесины, другие – из меньшей. Перед чисткой полов ознакомьтесь с инструкцией производителя. Некоторые изготовители предоставляют инструкции по чистке и продукты, изготовленные специально для собственного бренда.

Источник: fantasticcleaners

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