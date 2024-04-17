Если говорить о кулинарии, кухонная плитка является легкой мишенью для брызг жира, разливов соуса и всеобщего мусора, но, к счастью, очистить плитку не сложно.
Как очистить плитку пищевой содой и уксусом.
Очаровательные моющие свойства пищевой соды и белого уксуса широко известны. Огромным преимуществом этого метода является то, что он использует полностью натуральные продукты, которые также легко найти в вашем кухонном шкафу. Вот что вам нужно сделать, чтобы очистить плитку на стенах кухни так, чтобы она сияла:
- Посыпьте пищевой содой влажную губку или чистящую салфетку и протрите поверхность, при необходимости скрабом. Однако будьте осторожны, поскольку пищевая сода абразивна. Чтобы не поцарапать плитку, ее нужно чистить осторожно.
- Налейте чуть-чуть уксуса в пустую бутылку с пульверизатором и нанесите его на плитку.
- Оставьте уксус и пищевую соду на 10 минут.
- Протрите поверхность теплой водой и тряпкой.
Как очистить плитку средством чистки плитки
На рынке много средств, которые могут помочь вам очистить плитку. Их легко найти и эффективны, однако они содержат химические вещества, поэтому во время работы с ними убедитесь, что ваша комната хорошо проветривается. Всегда следуйте инструкциям изготовителя. Если это возможно, выберите средство для чистки плитки, которое не слишком жесткое и поставляется в бутылке с распылителем для более легкого нанесения.
- Опрыскивайте настенную плитку, но будьте осторожны, чтобы не переборщить.
- Дайте раствору постоять на стеновой плитке примерно 10-15 минут или согласно указаниям изготовителя. Имея дело с водяными знаками на плитке на участке у раковины, ждать не нужно. Вы можете просто распылить плитку, а затем вытереть ее.
- Вытрите моющий раствор из кухонной плитки теплой водой и чистой тряпкой.
Источник: fantasticcleaners
Читайте также:
Как почистить любой вид плитки: пошаговая инструкция
Как очистить плиточные швы и плитку: важные советы для чистоты кухни и ванной
Как очистить плитку в ванной: советы от профессиональных уборщиков