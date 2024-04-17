Чтобы наслаждаться чистотой и красотой кухни, вам нужно знать, как очистить плитку на стенах от жира и загрязнений.

Если говорить о кулинарии, кухонная плитка является легкой мишенью для брызг жира, разливов соуса и всеобщего мусора, но, к счастью, очистить плитку не сложно.

Как очистить плитку пищевой содой и уксусом.

Очаровательные моющие свойства пищевой соды и белого уксуса широко известны. Огромным преимуществом этого метода является то, что он использует полностью натуральные продукты, которые также легко найти в вашем кухонном шкафу. Вот что вам нужно сделать, чтобы очистить плитку на стенах кухни так, чтобы она сияла:

Посыпьте пищевой содой влажную губку или чистящую салфетку и протрите поверхность, при необходимости скрабом. Однако будьте осторожны, поскольку пищевая сода абразивна. Чтобы не поцарапать плитку, ее нужно чистить осторожно. Налейте чуть-чуть уксуса в пустую бутылку с пульверизатором и нанесите его на плитку. Оставьте уксус и пищевую соду на 10 минут. Протрите поверхность теплой водой и тряпкой.

Избегайте нанесения уксуса на плитку из мрамора, гранита или натурального камня . Это может повлечь за собой нежелательные эффекты, например появление тусклых белых пятен.

Как очистить плитку средством чистки плитки

На рынке много средств, которые могут помочь вам очистить плитку. Их легко найти и эффективны, однако они содержат химические вещества, поэтому во время работы с ними убедитесь, что ваша комната хорошо проветривается. Всегда следуйте инструкциям изготовителя. Если это возможно, выберите средство для чистки плитки, которое не слишком жесткое и поставляется в бутылке с распылителем для более легкого нанесения.

Опрыскивайте настенную плитку, но будьте осторожны, чтобы не переборщить. Дайте раствору постоять на стеновой плитке примерно 10-15 минут или согласно указаниям изготовителя. Имея дело с водяными знаками на плитке на участке у раковины, ждать не нужно. Вы можете просто распылить плитку, а затем вытереть ее. Вытрите моющий раствор из кухонной плитки теплой водой и чистой тряпкой.

Источник: fantasticcleaners

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