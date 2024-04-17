В Киеве заметили пожилую женщину, которая толкала и избивала ребенка, оказалось, что пенсионерка помогала маме девочки, пока та была на работе.

В Киеве была зафиксирована ситуация, когда пожилая женщина вела себя агрессивно по отношению к ребенку, за которым она ухаживала, пока мать малыша была на работе. Этот инцидент попал на видео и вызвал широкую реакцию в сети. Журналисты "Сніданку з 1+1" разыскали мать 4-летней девочки и попросили у нее прокомментировать скандальную ситуацию.

Няня толкала и даже избивала ребенка в общественном транспорте, демонстрируя агрессивное поведение перед другими пассажирами. Няня Ольга Путровна заявила, что никакой агрессии не проявляла, а выполняли просьбы девочки.

"Я ехала в церковь. Со мной была девочка соседки. Она сидела и начала засыпать. Сказала: "Если я буду засыпать, вы меня толкайте". Я их хлопнула один раз по щеке. Тихонько чтобы разбудить", - оправдается женщина.

Мать девочки, у которой женщина работает няней, поделилась, что с ней они знакомы давно. Пожилая женщина живет по соседству и всегда рассказывала, как сильно любит детей. Работа няней оплачивалась, кроме того женщина покупала пенсионерке продукты.

После скандала девочка призналась маме, что это не первый раз няня поднимает на нее руку. Пенсионерка запугивала малышей раньше, чтобы та ничего не рассказывала маме и говорила: "Расскажешь маме, тебя у нее заберут".

Полиция Киева уже составляла административный протокол по статье 173 – мелкое хулиганство и направила его в Днепровский районный суд для принятия решения.

Мать ребенка отказалась от писания заявления на няню-пенсионерку и не согласилась на проведение судмедэкспертизы для его дочери. Со своей стороны, пенсионерка уже принесла извинения семье ребенка за свои действия, сообщили в полиции.

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