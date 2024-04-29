Кажется, что затирка является магнитом для грязи, удерживая пыль, разлитую жидкость и мыльную пену, которая влечет за собой изменение цвета, но нам всем повезло с тем, очистить затирку не так уж сложно.

Как очистить затирку пищевой содой и уксусом:

Начните с приготовления уксусного раствора. Смешайте теплую воду и уксус в распылителе 1:1. Распылите раствор и оставьте на 5-10 минут. Затем хорошо промойте. Затем приготовьте пасту из пищевой соды, приготовленную из небольшого количества воды и бикарбоната соды. Добавление небольшого количества перекиси водорода может помочь создать более сильную отбеливающую пасту. Нанесите пасту на раствор и используйте выбранную щетку, чтобы очистить скопление грязи. Вы можете оставить пасту на несколько часов или скрабить сразу. Смойте все.

Если вы ищете способ очистить затирку естественным путём, попробуйте это. Уксус подходит для общей дезинфекции и уничтожения неприятной плесени. Вы можете сохранить затирку белой с помощью пищевой соды и перекиси водорода. Хорошая новость состоит в том, что вы можете сэкономить себе на скрабе, если решите оставить пасту на затирке как можно дольше.

Важно: уксус является экологически чистым очистным средством, но он подходит не для всех типов плитки. Если у вас плитка из мрамора, гранита или другого вида натурального камня, то вам не следует использовать чистящие чистящие средства. Если не уверены, лучше попробуйте на маленьком участке плитки.

Часто предпочитают домашние растворы для чистки затирки, но имейте в виду, что вам, возможно, придется поиграть с разными ингредиентами, пока вы не найдете тот, который вам подходит. Кроме того, они могут не работать так хорошо с первой попытки и могут потребовать нескольких приложений.

Как очистить затирку отбеливателем:

Наденьте перчатки и другое защитное снаряжение. Нанесите немного отбеливателя и начните чистить. Оставьте на 10-15 минут. Несколько раз промойте водой до полного удаления средства.

Использование хлорного отбеливателя для очистки пространства между плитками – не редкость. Однако этот продукт очень токсичен и может даже повредить затирку при неправильном обращении.

Важно: если вы собираетесь очистить затирку отбеливателем, рекомендуем не одевать любимую одежду и убедиться, что комната хорошо проветривается. Также никогда не используйте средства, содержащие аммиак, вместе с отбеливателем.

Источник: fantasticcleaners

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