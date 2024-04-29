Кажется, что затирка является магнитом для грязи, удерживая пыль, разлитую жидкость и мыльную пену, которая влечет за собой изменение цвета, но нам всем повезло с тем, очистить затирку не так уж сложно.
Как очистить затирку пищевой содой и уксусом:
- Начните с приготовления уксусного раствора. Смешайте теплую воду и уксус в распылителе 1:1.
- Распылите раствор и оставьте на 5-10 минут. Затем хорошо промойте.
- Затем приготовьте пасту из пищевой соды, приготовленную из небольшого количества воды и бикарбоната соды. Добавление небольшого количества перекиси водорода может помочь создать более сильную отбеливающую пасту.
- Нанесите пасту на раствор и используйте выбранную щетку, чтобы очистить скопление грязи. Вы можете оставить пасту на несколько часов или скрабить сразу.
- Смойте все.
Если вы ищете способ очистить затирку естественным путём, попробуйте это. Уксус подходит для общей дезинфекции и уничтожения неприятной плесени. Вы можете сохранить затирку белой с помощью пищевой соды и перекиси водорода. Хорошая новость состоит в том, что вы можете сэкономить себе на скрабе, если решите оставить пасту на затирке как можно дольше.
Часто предпочитают домашние растворы для чистки затирки, но имейте в виду, что вам, возможно, придется поиграть с разными ингредиентами, пока вы не найдете тот, который вам подходит. Кроме того, они могут не работать так хорошо с первой попытки и могут потребовать нескольких приложений.
Как очистить затирку отбеливателем:
- Наденьте перчатки и другое защитное снаряжение.
- Нанесите немного отбеливателя и начните чистить.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Несколько раз промойте водой до полного удаления средства.
Использование хлорного отбеливателя для очистки пространства между плитками – не редкость. Однако этот продукт очень токсичен и может даже повредить затирку при неправильном обращении.
Источник: fantasticcleaners
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