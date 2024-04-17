Секрет того, как помыть окна без разводов, кроется не в недорогих моющих средствах окон, а в технике протирания стеклянной поверхности. Некоторые из лучших средств для мытья окон сделаны в домашних условиях! Итак, давайте рассмотрим, как можно помыть окна.

Чтобы помыть окна без разводов, вооружитесь подходящими средствами для мытья окон (и немного практики).

Рекомендуем использовать губку, чтобы смочить мыльной водой грязь и пыль на стекле и подоконнике. Некоторые люди используют щетки для чистки окон, но жесткая щетина может поцарапать стекло, поэтому мы не рекомендуем их использовать.

Вам понадобится ведро или другой большой контейнер, который можно наполнить водой и моющим средством. Какой бы контейнер вы ни выбрали, убедитесь, что он достаточно велик, чтобы в него поместился ракель.

Ракель для окон – это то, что используют даже опытные мойщики окон. Это отличный инструмент, облегчающий работу, а при правильном использовании равномерно удаляет воду из стекла, оставляя идеально равномерное отражение. Можно использовать обычный ракель с резиновым лезвием. Если вам нужно мыть высокие окна, можно приобрести удлинитель для ракеля.

Вместо тряпок и старых футболок купите себе ткань из микрофибры. Он не содержит ворса и будет очищать ваши окна лучше любого другого.

Правильный продукт расщепляет жир и грязь и помогает ракелю скользить, не оставляя следов. Некоторые люди используют жидкость для мытья посуды, но раствор часто слишком пенообразный, что приводит к полосам, если использовать его отдельно. Используйте моющее средство для мытья окон. Вы можете использовать коммерческие средства для мытья окон, чтобы сэкономить время или изготовить их самостоятельно. Найдите пример рецепта ниже.

Как помыть окна – шаг за шагом

Собрав все необходимые материалы и приготовив очистительный раствор, пора подготовиться к уборке и помыть окна.