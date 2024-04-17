Секрет того, как помыть окна без разводов, кроется не в недорогих моющих средствах окон, а в технике протирания стеклянной поверхности. Некоторые из лучших средств для мытья окон сделаны в домашних условиях! Итак, давайте рассмотрим, как можно помыть окна.
Чтобы помыть окна без разводов, вооружитесь подходящими средствами для мытья окон (и немного практики).
Рекомендуем использовать губку, чтобы смочить мыльной водой грязь и пыль на стекле и подоконнике. Некоторые люди используют щетки для чистки окон, но жесткая щетина может поцарапать стекло, поэтому мы не рекомендуем их использовать.
Вам понадобится ведро или другой большой контейнер, который можно наполнить водой и моющим средством. Какой бы контейнер вы ни выбрали, убедитесь, что он достаточно велик, чтобы в него поместился ракель.
Ракель для окон – это то, что используют даже опытные мойщики окон. Это отличный инструмент, облегчающий работу, а при правильном использовании равномерно удаляет воду из стекла, оставляя идеально равномерное отражение. Можно использовать обычный ракель с резиновым лезвием. Если вам нужно мыть высокие окна, можно приобрести удлинитель для ракеля.
Вместо тряпок и старых футболок купите себе ткань из микрофибры. Он не содержит ворса и будет очищать ваши окна лучше любого другого.
Правильный продукт расщепляет жир и грязь и помогает ракелю скользить, не оставляя следов. Некоторые люди используют жидкость для мытья посуды, но раствор часто слишком пенообразный, что приводит к полосам, если использовать его отдельно. Используйте моющее средство для мытья окон. Вы можете использовать коммерческие средства для мытья окон, чтобы сэкономить время или изготовить их самостоятельно. Найдите пример рецепта ниже.
Как помыть окна – шаг за шагом
Собрав все необходимые материалы и приготовив очистительный раствор, пора подготовиться к уборке и помыть окна.
- Соберите средства для мытья окон.
Вам нужно будет собрать все необходимые запасы. Предварительная подготовка гарантирует, что вы проделаете свою работу быстрее.
- Предварительно очистите мыльной водой.
Смешайте воду с мылом, пока не начнет образовываться пена. Губкой тщательно вымойте окна мыльной водой, чтобы удалить оставшиеся оставшиеся после предварительной очистки моющие средства. Стирать в одном направлении, слева направо или сверху вниз (в зависимости от ваших предпочтений). Необходимо следить, чтобы стекло окна было тщательно покрыто мыльной водой.
- Выскоблить окно.
Если вам нужно удалить липкую ленту, наклейки, краску, силикон или цемент, вам понадобится скребок. Используя скребок, всегда сначала стирайте стекло и используйте скребок только для влажного стекла. Скребты следует в одном направлении. Инвестируйте в совершенно новые скребки. Острые края сэкономят вам много времени и предотвратят появление царапин на окне.
- Очистите окно моющим средством.
После того, как вы удалили остатки клея и любые наклейки, пора очистить все окно. Начните с применения моющего средства. Протрите окно губкой и убедитесь, что вы все время двигаетесь в одном направлении. Идите сверху вниз.
- Удалите избыток воды и моющего средства.
Чтобы на окнах не было разводов, возьмите ракель и удалите воду из окна. Протирайте ракель между полосами, чтобы ракель оставался чистым и окно без полос. Когда окно намачивается мыльной водой, возьмите ракель и начните вытирать воду из окна в одном направлении. Советуем протирать его сверху вниз. Вы также можете стирать с верхнего левого угла в нижний правый (и наоборот). Однако было бы лучше, если бы вы всегда соблюдали правила сверху вниз. Если окно начало высыхать, у вас останется много пятен.
- Отполируйте окно.
Нет ничего похожего на блестящее окно. Это придает особенно чистый вид вашему дому. Лучший способ добиться этого – отполировать его газетой. Убедитесь, что окно сухое, а газета не загрязнена чем-нибудь, что может повредить стекло.
Вот и все вам удалось помыть окна до безупречного блеска.
Источник: fantasticcleaners
Читайте также:
Как очистить окна и стекло от остатков скотча: об этих хитрых трюках вы не слышали
Как вымыть окна и двери без разводов: важные советы
Как отмыть кухонное окно до блеска: понадобятся всего два ингредиента