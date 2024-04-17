Этот рецепт паски поможет приготовить пасхальный хлеб без лишних хлопот и заморочек.
А именно – баз замешивания теста.
«Я знаю, что многие из вас не любят заморачиваться с дрожжевым тестом. И это единственное, что отделяет вас от приготовления домашней паски. Поэтому появился этот рецепт паски-крафина», - рассказывал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
С этим рецептом можно сразу перейти к моменту, где паска наполняется разными специями и сухофруктами.
Итак, для приготовления пасски Евгений Клопотенко предлагает не замешивать тесто, а купить 1 кг дрожжевого теста. Также понадобятся следующие ингредиенты: по 100 г сушеной клюквы, кураги, мака, сливочного масла и коньяка, по 1 пачке молотой корицы и шоколада, 100-150 г сахара и 1 желток для смазки.
Как приготовить паску.
Шаг первый: разморозьте тесто, разделите его на полоски, а стол присыпьте мукой.
«Складываете эти полоски на столе друг на друга и немного раскатываете. Курагу режете кубиком, смешиваете с клюквой и заливаете коньяком. Масло растапливаете и смазываете им тесто. Сверху посыпаете тесто маком, сахаром, корицей и измельченным шоколадом. Добавляете также курагу и клюкву», - рассказывал Евгений Клопотенко о ходе приготовления этой паски.
Как приготовить паску.
Теперь тесто необходимо свернуть рулетом и заркутить улиткой. Формы для выпечки застеляются пергаментом и смазываются маслом.
Следующий шаг – выкладываем тесто в формы и ставим подходить на 30-40 минут. Затем смазываем желтком и выпекаем примерно 50–60 минут при температуре 180 градусов.
«Все, у вас есть домашняя, мягкая внутри и хрустящая снаружи паска. И вы приготовили ее своими руками, вложив всю свою любовь. А теперь можете передавать эту любовь родным, угощая их праздничной выпечкой», – вдохновлял Евгений Клопотенко.
Как приготовить паску.
В комментариях подписчики Клопотенко, в частности, рассказывают, что воспользовались этим рецептом паски и все получилось очень вкусно.
«… Пекла традиционные Пасочки, и сделала крафины по этому рецепту – это очень просто и вкусно!»,
"Я сделала. И это реально очень вкусно. Сохраню этот рецепт как десерт в течение года. Мак, курага и я добавила изюм … вкуснота".
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