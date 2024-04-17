Когда времени на приготовление паски совсем немного, может пригодиться этот рецепт от ресторатора, шеф-повара и победителя «Мастер Шеф» Евгения Клопотенко.

Этот рецепт паски поможет приготовить пасхальный хлеб без лишних хлопот и заморочек.

А именно – баз замешивания теста.

«Я знаю, что многие из вас не любят заморачиваться с дрожжевым тестом. И это единственное, что отделяет вас от приготовления домашней паски. Поэтому появился этот рецепт паски-крафина», - рассказывал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

С этим рецептом можно сразу перейти к моменту, где паска наполняется разными специями и сухофруктами.

Итак, для приготовления пасски Евгений Клопотенко предлагает не замешивать тесто, а купить 1 кг дрожжевого теста. Также понадобятся следующие ингредиенты: по 100 г сушеной клюквы, кураги, мака, сливочного масла и коньяка, по 1 пачке молотой корицы и шоколада, 100-150 г сахара и 1 желток для смазки.

Как приготовить паску.

Шаг первый: разморозьте тесто, разделите его на полоски, а стол присыпьте мукой.

«Складываете эти полоски на столе друг на друга и немного раскатываете. Курагу режете кубиком, смешиваете с клюквой и заливаете коньяком. Масло растапливаете и смазываете им тесто. Сверху посыпаете тесто маком, сахаром, корицей и измельченным шоколадом. Добавляете также курагу и клюкву», - рассказывал Евгений Клопотенко о ходе приготовления этой паски.

Как приготовить паску.

Теперь тесто необходимо свернуть рулетом и заркутить улиткой. Формы для выпечки застеляются пергаментом и смазываются маслом.

Следующий шаг – выкладываем тесто в формы и ставим подходить на 30-40 минут. Затем смазываем желтком и выпекаем примерно 50–60 минут при температуре 180 градусов.

«Все, у вас есть домашняя, мягкая внутри и хрустящая снаружи паска. И вы приготовили ее своими руками, вложив всю свою любовь. А теперь можете передавать эту любовь родным, угощая их праздничной выпечкой», – вдохновлял Евгений Клопотенко.

Как приготовить паску.

В комментариях подписчики Клопотенко, в частности, рассказывают, что воспользовались этим рецептом паски и все получилось очень вкусно.

«… Пекла традиционные Пасочки, и сделала крафины по этому рецепту – это очень просто и вкусно!»,

"Я сделала. И это реально очень вкусно. Сохраню этот рецепт как десерт в течение года. Мак, курага и я добавила изюм … вкуснота".

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