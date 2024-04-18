Купленные в магазине моющие средства не всегда могут помочь очистить ковер от мочи домашних животных и приходится использовать другие способы.

Существуют различные домашние рецепты, которые вы можете попробовать очистить ковер от мочи домашних животных.

Эффективные растворы для очистки кошачьей мочи

Давайте посмотрим в глаза, коты — доминирующие существа, и они любят обозначать свою территорию. Устойчивый запах может храниться месяцами, а кто хочет, чтобы дом, в котором пахнет испорченным луком?

Чистящие средства своими руками, которые могут помочь вам очистить ковер, включают:

Белый уксус и пищевая сода

Будучи сильной кислотой, уксус может служить эффективным средством для удаления кошачьей мочи. Используя полотенце или бумагу, попробуйте впитать как можно больше мочи. Сделать это важно, поскольку это предотвратит более глубокое проникновение жидкости в ковер.

Когда вы закончите, смешайте равные части уксуса и воды, налейте раствор в пульверизатор и начните распилить. Не беспокойтесь о запахе уксуса, потому что он исчезнет после хорошего проветривания. Добавление жидкого мыла к смеси может снизить резкий запах.

Важно: есть ковры с более деликатными волокнами, например восточные, для которых желательно уменьшить количество уксуса в смеси.

Недорогая, но очень полезная пищевая сода может помочь вам очистить ковер от мочи. Сбрызните немного его на все пятно сразу после того, как вы распылили раствор.

Белый порошок — мощное домашнее средство, которое нейтрализует запах кошачьей мочи, не причиняя вреда ткани ковра. Оставьте отвар действовать на ночь, а затем пропылетесь это место.

Перекись водорода

Еще один способ очистить ковер от кошачьей мочи – смешать четверть стакана перекиси водорода (3%), 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку моющего средства. Эта специальная смесь может очень хорошо работать как для старых, так и новых пятен. Когда полотенце впитает всю жидкость, можно начинать распиливать.

Совет: если вы имеете дело с более деликатной тканью, сначала испытайте небольшой участок ковра.

Способы очистить ковер от собачьей мочи

В то время как «меньшая злая» собачья моча на ковре все еще может вызвать головную боль, одним из вариантов является попытка упомянутых ранее средств. Однако они значительно сильнее благодаря химической структуре кошачьей мочи. Вы можете лечить тем, что производится собаками:

Мыло для посудомоечной машины

Старый добрый уксус и пищевая сода снова могут прийти на помощь! Что эффективно нейтрализует собачью мочу, так это сочетание обоих продуктов (по 1 столовой ложке каждого). Кроме того, уложите половину ложки мыла для посудомоечной машины, желательно с ароматом апельсина или лимона. В то время как первые два ингредиента разрушают структуру собачьей мочи, фруктовый аромат заменит неприятный запах.

Уксус и эфирные масла

Когда вы поймали своего четырехлапого друга «на горячем», есть одно простое решение. Сочетание уксуса, теплой воды и эфирного масла! Вы можете снова использовать цитрусовый аромат или попробовать мятный. По каким-то причинам собаки не могут переносить именно этот запах.

В качестве бонуса мятный аромат заставит их дважды подумать, прежде чем еще раз заметить ковер. Эфирное масло мяты достаточно сильное даже для людей, но мята более мягкая и рекомендованная детям.

Источник: fantasticcleaners

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