Чтобы поддерживать идеальную чистоту на нашей кухне, мы должны знать, как правильно очистить посудомоечную машину.

Мы все привыкли время от времени очищать любые разлитые жидкости из холодильника и настраивать духовку на цикл самоочистки, но мы часто забываем очистить посудомоечную машину.

Почему ваша посудомоечная машина неприятно пахнет?

Есть только одна причина неприятного запаха из вашей посудомоечной машины, и это скопление пищи. С течением времени мелкие частицы остатков пищи накапливаются в фильтре или щелях машины. Таким образом, они создают накопление внутри посудомоечной машины. Это скопление является причиной неприятного запаха, который может даже распространяться на посуду во время цикла сушки.

Некоторые посудомоечные машины имеют внутренности из нержавеющей стали, что лучше. Однако большинство из них обычно имеют пластиковые внутренности. Пластик ячеистый, как ваша кожа. Он впитывает грязь, плесень и запахи. Если машину периодически не очищать, запах останется. Ситуация становится еще хуже, когда вы имеете дело с «жесткой» водой, и отложения кальция забивают машину. Наращивание создается гораздо быстрее.

Как очистить зловонную посудомоечную машину.

Все, что вам нужно, чтобы очистить посудомоечную машину от запаха это уксус и немного пищевой соды. Начните с момента очистки фильтра в нижней части посудомоечной машины. Просто открутите сливной фильтр и снимите его. Снимите также поддон фильтра. Все, что вам нужно сделать это промыть фильтр и поддон теплой водой. Однако для достижения наилучших результатов можно замочить их в теплой мыльной воде примерно на 10 минут.

Важно: не используйте абразивную щетку. Мусорные фильтры достаточно нежны, и такие инструменты могут их повредить.

После того как вы заменили фильтр, пора дезодорировать. Возьмите немного белого уксуса, мерную чашку и вылейте одну чашку белого уксуса. Налейте его на дно пустой посудомоечной машины. Затем выберите цикл глубокой очистки посудомоечной машины. Уксус расщепит накопление и сможет очистить машину внутри.

Чтобы еще лучше очистить посудомоечную машину, насыпьте немного соды на дно посудомоечной машины и оставьте на ночь. Пищевая сода хорошо дезодорирует вашу посудомоечную машину. Утром запустите пустой цикл, и вы будете удивлены, насколько свежим и чистым запахом пахнет ваша посудомоечная машина.

Как предотвратить повторное появление запаха

Лучший способ предотвратить повторное появление запаха — это регулярно ухаживать за посудомоечной машиной. Во как:

Регулярно чистите фильтр и внутреннюю часть машины. Таким образом, вы не дадите скоплению пищи вызывать запахи. Промойте посуду перед поставкой в ​​машину. Очистите большие куски пищи, которые могут засорить дренажную систему. Избегайте использования кухонного крана, когда посудомоечная машина наполняется водой, поскольку это отведет воду. Если при стирке используется слишком мало воды, остатки пищи, попавшие в щели машины, изменяются быстрее. В каждой посудомоечной машине есть смягчитель воды, и на это есть причина. Если концентрация кальция и магния в воде слишком высока, воду называют жесткой. Это причина образования кальциевых отложений, которые засоряют вашу машину и могут быть обнаружены на посуде. Умягчитель воды – правильное решение проблемы. Упражняйте профилактику в сочетании с регулярной глубокой очисткой машины, и вы сможете избавиться от неприятных запахов.

Источник: fantasticcleaners

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