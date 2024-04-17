Прозрачное стекло для душа необходимо для поддержания чистоты ванной, но мы не всегда умеем правильно его очистить.

Природные растворы, такие как уксус, лимонный сок или пищевая сода могут эффективно очистить стекло для душа и помочь на долгое время забыть о загрязнении.

Различные методы очистить стекло душевой кабины

Способ 1. Уксус

Уксус зарекомендовал себя как экологически чистое чистящее средство №1. Благодаря своим свойствам обезжиривания и уничтожения микробов, он особенно полезен в таких проблемных местах, как кухня и ванная. Если вы не против запаха, уксус также окажется достаточно эффективным для удаления всех пятен от жесткой воды.

Вот пошаговая инструкция, как быстро очистить стекло для душа с помощью простого уксуса:

Подготовьте чистую бутылку с распылителем Заполните его либо чистым раствором белого уксуса, либо разбавьте его 50/50 горячей водой (будьте осторожны, чтобы избежать ожогов!) Тщательно распылите с обеих сторон стеклянных дверей душевой кабины. Оставьте на 15 минут (время можно увеличить при более сильном загрязнении) Хорошо промойте водой и оставьте высохнуть самостоятельно. (Необязательно) отполируйте стекло тканью из микроволокна или хлопчатобумажной тряпкой (старая подушка отлично подходит), чтобы ваша душевая сетка была чистой

Если вы ищете естественную альтернативу, это действительно лучший способ очистить стекло для душа или любое стекло к совершенству. Способ очищения уксусом быстр и прост, что пригодится, когда вам нужно покрыть больше, например, целые стеклянные душевые кабины. Он также может служить общим дезинфицирующим средством для ванной комнаты, учитывая отсутствие плитки из натурального камня или других элементов.

Способ 2. Уксус и пищевая сода

Если вы считаете, что ваше стекло душевой кабины может потребовать более глубокой очистки, сочетание уксуса и бикарбонатной соды является простым и эффективным. Благодаря тому, что они абразивны, белые кристаллы справляются с более густой мыльной пеной и известковым налетом.

Метод тоже достаточно прост. После выполнения первых трех шагов, приведенных выше, хорошо смочите губку и посыпьте ее содой. Теперь все, что вам нужно сделать, это аккуратно почистить стеклянный экран с обеих сторон. Оставьте ингредиенты для реакции на несколько минут, затем хорошо промойте.

Способ 3. Соль и цитрусовые (лимон/грейпфрут)

Еще один естественный способ очистить стекло для душа, пока он не станет безупречным, включает эти простые продукты. Независимо от того, предпочитаете ли вы свежий лимон или грейпфрут, вы можете быть уверены, что в конце концов у вас также будет блестящее стекло для душа и приятно пахнет ванная комната!

Это отличная альтернатива для всех, кто не является поклонником сильного запаха уксуса. Лимонная кислота разрежет грязь так же, как и уксус, а соль придаст вам абразивную силу, чтобы все неприятные образования исчезли.

Процесс достаточно прост:

Разрежьте один лимон/грейпфрут пополам; Засыпьте его поваренной солью; Протрите душевую сетку, хорошо выжмите, чтобы получился сок, и время от времени добавляйте соль. Промойте и наслаждайтесь!

Способ 4. Продукты из эвкалипта

Поддерживать стекло душевой кабины в чистоте можно быстро и легко, используя эвкалипт. Однако не все подходят. Что касается обычных эфирных масел, некоторые продукты могут оказаться слишком жирными, что приведет к необходимости добавления дополнительной смазки для очистки или смешивания их с другими ингредиентами.

Поэтому всегда лучше проверять этикетки. Ищите чистящие средства с эвкалиптом в своем составе, но также растворимые.

Способ 5. WD-40

WD-40 не только поможет отполировать нержавеющую сталь. Благодаря вытесняющей воду формуле вы можете добавить очистку душевой сетки в список популярных применений в доме. Однако он также помогает расщепить силикон, поэтому будьте очень аккуратны, нанося его в ванной комнате. Распылите, распределите губкой, затем смойте.

Способ 6. Сушилка листов

Вместо того чтобы выбрасывать использованные и ненужные сушилки, просто измените их назначение. Они могут помочь стереть мыльную пену сразу, и лучше всего то, что вам не нужно добавлять никаких химикатов. Достаточно смочить лист сушилки, и вы готовы чистить любую стеклянную дверь душевой кабины. Тщательно промойте теплой водой и при необходимости протрите губкой.

Для удобства вы можете скрыть все использованные сушилки в банке с несколькими каплями воды или уксуса. Они могут быть удобны для поддержания чистоты таких элементов ванной комнаты, как зеркала и смесители, а также тщательное вытирание пыли дома. Наконец, Вы всегда можете заказать услуги профессиональной уборки.

Источник: fantasticcleaners

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