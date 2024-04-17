Плита является одним из самых используемых бытовых приборов для приготовления пищи, и если она сделана из нержавеющей стали, вам следует научиться ее чистить.

Если почистить плиту из нержавеющей стали неправильно, ее поверхность может повредиться, и это совсем вас не порадует. Поэтому вам нужно научиться это делать правильно.

Как очистить плиту из нержавеющей стали уксусом и содой

Это один из самых лучших натуральных очистителей, который вы можете легко приготовить самостоятельно. Это одобряют даже профессиональные уборщики. Прост, эффективен, и он может творить чудеса, когда дело доходит до удаления жирных пятен, подгоревших веществ и ржавчины.

Шаг 1. Чтобы очистить плиту, начните с удаления решеток, если у вас газовая плита, и протрите все частицы пищи, которые могли упасть во время приготовления.

Шаг 2. Наполните бутылку с пульверизатором белым уксусом и опрыскивайте участки, которые вы хотите очистить. Уксус является отличным средством для чистки и удаления жира благодаря своим кислотным свойствам.

Шаг 3: Подождите около 5-10 минут, чтобы уксус выполнил свою работу.

Шаг 4. Посыпьте бикарбонатной содой поверх уксуса. Старайтесь избегать попадания на конфорки.

Шаг 5. Капните несколько капель мыльного средства для посуды.

Шаг 6: Возьмите губку, смочите ее в горячей воде и начните скрабить. Имейте в виду, что используйте мягкую сторону губки, так как абразивные материалы могут повредить плиту.

Шаг 7: После того, как весь жир и грязь будут очищены, возьмите влажную тряпку и протрите всю плиту.

Шаг 8. В кцинке протрите его мягкой сухой тканью.

Вот и все, вам удалось очистить вашу плиту из нержавеющей стали.

Чего следует избегать при чистке плиты из нержавеющей стали?

Несмотря на то, что нержавеющая сталь является очень прочным материалом, ее можно повредить неправильными очистными материалами. Вот что вы никогда не должны использовать, когда решите очистить плиту:

Отбеливатель содержит хлор, который плохо сочетается с нержавеющей сталью из-за его коррозионных свойств для металла. Убедитесь, что моющие средства не содержат хлора или хлоридов. Если случайно хлор попал на варочную поверхность из нержавеющей стали, быстро протрите ее водой.

содержит хлор, который плохо сочетается с нержавеющей сталью из-за его коррозионных свойств для металла. Убедитесь, что моющие средства не содержат хлора или хлоридов. Если случайно хлор попал на варочную поверхность из нержавеющей стали, быстро протрите ее водой. Абразивные чистящие средства и чистящие подушечки – избегайте использования аммиака, спирта и жесткой воды, поскольку они могут повредить защитный слой стальной поверхности. Такие материалы, как стальная вата и стальные щетки, могут поцарапать поверхность. Убедитесь, что вы используете мягкие губки и ткани.

– избегайте использования аммиака, спирта и жесткой воды, поскольку они могут повредить защитный слой стальной поверхности. Такие материалы, как стальная вата и стальные щетки, могут поцарапать поверхность. Убедитесь, что вы используете мягкие губки и ткани. Протирание в противоположном направлении зернистости – приборы из нержавеющей стали имеют матовый вид, состоящий из крошечных линий в металле – зернистость обработки. Во время чистки, вытирания или полировки всегда следите за тем, чтобы идти параллельно зерну, а не против него. Это поможет получить более чистую поверхность и сохранить ее первоначальный вид.

Источник: fantasticcleaners

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