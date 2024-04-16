Тканевые диваны могут быть хорошим дополнением к любому дому, но почистить их довольно сложно.

Чтобы почистить тканевый диван , вам нужно всего лишь знать хорошую и действенную инструкцию, как это делать.

Как удалить стойкие пятна и глубоко почистить тканевый диван.

Даже после всей работы, которую вы только что проделали, у вас может остаться пара устойчивых пятен и пятен неоднозначного вида.

Ткани, особенно натуральные, легко остаются пятнами, поэтому важно работать быстро. Чем больше времени прошло, тем труднее от них избавиться. А поскольку все несчастья случаются внезапно, вам часто приходится производить чистящие средства своими руками. И, как обычно, сначала проверьте скрытую область!

Глубокая очистка дивана самостоятельно может показаться непосильной задачей. Но поскольку вы здесь, мы знаем, что вы не бросаете курить, так вот несколько методов, как это сделать.

Другой вариант заключается в том, что вы просто вызываете уборщиков для профессиональной глубокой очистки мягкой мебели, пока вы сидите поудобнее и отдыхаете. Таким образом, вам не придется выполнять всю тяжелую работу, и вы не сможете повредить мебель.

Как почистить диван водой, уксусом и мылом для посуды – точечная очистка

Возьмите миску, наполненную теплой водой наполовину, и смешайте 3 столовые ложки белого уксуса и 1 столовую ложку мягкого мыльного средства (количество может меняться). Промокните его чистой тряпкой или губкой и точечно обработайте пятна одно за другим. Старайтесь не замачивать мебель. Работайте осторожно, потому что вы не хотите втирать пятно в ткань. Протрите чистой тканью и проверьте, исчезло ли пятно. Если нет, повторите процесс. Дайте ему высохнуть на воздухе. Не нужно использовать фены или обогреватели, поскольку они могут принести больше вреда, чем пользы.

Как почистить диван водой, уксусом и мылом для посуды – большие поверхности

Для чистки больших поверхностей мягкой мебели может понадобиться что-нибудь другое. В чистой бутылке с распылителем смешайте стакан теплой воды, полстакана белого уксуса и 1 столовую ложку мыльного средства. Закройте и хорошо встряхните. Распылите поверхность дивана с расстояния 30 см, затем протрите чистой тканью, чтобы убедиться, что раствор не остался на мебели. Дайте ему высохнуть на воздухе. После высыхания запах уксуса исчезает, оставаясь чистым, обновленным диваном. Этот способ больше подходит для синтетических тканей, за исключением замши и, как мы уже упоминали, некоторых видов микроволокна. Это также отличный выбор для чистки синтетических ковров.

Как почистить диван пастой из пищевой соды.

Вы думали, мы кончили с пищевой содой? Ни в коем случае! Смешайте разрыхлитель и достаточное количество воды, чтобы сделать пасту, и вы получите домашний раствор из двух ингредиентов для удаления стойких и жирных пятен. Нанесите немного его на пятно и кончиком пальца или чистой тканью осторожно вотрите круговыми движениями. Никакой чистки, поскольку это затолкнет грязь глубже в ткань, что станет большей проблемой, чем должно быть. Оставьте пасту примерно на 15 минут. Проверьте, впитала ли сода жир, и как только это войдет, удалите ее щеткой или пропылососьте с помощью насадки-щетки.

Как почистить диван с помощью моющего средства

Если у вас дома есть чистящее средство обивки или ковров (которое вы действительно купили в магазине, шок!), первое, что вам нужно проверить, это средство на водной основе или растворитель и подходит ли он для вашего предмета мебели. Помните схему кода W, S, S/W, X, которую мы объясняли выше? Точково обработайте незаметный участок, и если нет изменения цвета или других проблем, продолжайте очистку, следуя инструкциям на этикетке. После обработки вы можете промокнуть остатки влаги полотенцем, а затем дать изделию высохнуть на воздухе.

Источник: fantasticcleaners

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