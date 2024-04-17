Если вам надоели вареные яйца или омлет на завтрак, стоит попробовать рецепт, которым поделилась известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская.

Такой быстрый завтрак особенно понравится тем, кто любит блюда из яиц.

«Сегодня готовим вкуснейший завтрак – бутерброды с яйцом и беконом», - рассказала Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Ингредиенты понадобятся следующие: яйца – 4 шт, Хлеб – 2 шт, Бекон (или ветчина) – 4 шм, Растительное масло – по вкусу, Зелень – по вкусу, Соль – по вкусу.

В первую очередь разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла.

Жарить яйца Ольга Сумская решила с помощью специальных формочек, которые и выложила на сковороду. В каждую вбиваем яйца.

«Жарю четыре яйца до готовности с одной стороны. Можно сразу их подсолить», – рассказала Ольга Сумская ход приготовления завтрака.

Также актриса разрезала кусочки бекона пополам.

«Вы можете также выбрать обычную колбаску, ветчину или что-то другое по вашему вкусу", - подчеркнула актриса.

Зелень мелко нарезаем.

Также Ольга Сумская советует сковороду с яйцами накрыть крышкой, чтобы схватился белок, а желток остался мягким.

Выкладываем на тарелку хлеб и на каждый кусочек выкладываем бекон. Яйца вынимаем из формочек и выкладываем на бутерброд. Остается украсить завтрак зеленью и все, можно угощаться!

Отметим, что по желанию хлеб можно смазать сливочным крем-сыром или любимым соусом.

Напомним, что лучше и полезнее считается яйцо, которое сварено в мешочек или яйцо пашот. По мнению ученых, белок в таких яйцах легче усваивается, а аминокислоты более сохранены из-за меньшего воздействия температуры.

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