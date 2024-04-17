По его мнению, повестки в рамках мобилизации были оформлены ненадлежащим образом, потому что на пустом бланке стояла подпись и печать военкома.

Житель Черкасщины, которого сначала сочли непригодным к военной службе из-за проблем с ухом, после лечения получил статус подходящего и оказался перед судом, рассматривавшим его дело об уклонении от мобилизации. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на Едином портале судебных решений.

В тексте приговора описываются обстоятельства дела, события которого происходили в течение шести месяцев с февраля по август 2023 года. Как выяснилось, мужчина получал повестки и всегда приходил в военкомат. При этом, по его мнению, повестки были оформлены ненадлежащим образом, потому что на пустом бланке стояла подпись и печать военкома.

Во время первого визита в военкомат он прошел ВЛК и выяснилось, что есть болезнь уха - гнойный средний мезатампонит. После лечения состоялась повторная медкомиссия и мужчину сочли годным для службы в армии. Военные пытались вручить ему "боевую" повестку, но каждый раз прислушивались к просьбам - имел хозяйство и не было людей, которые бы там работали вместо него.

В августе 2023 г. состоялась конечная попытка вручения повестки для мобилизации жителю Черкасщины. Перед судом мужчина изложил причины отказа принимать и подписывать документ. Он утверждал, что медики проигнорировали факт его выздоровления, он намеревался заключить контракт, а не быть мобилизованным, выразил сомнения в законности мобилизации во время военного положения и заявил, что принуждение к службе противоречит Конституции Украины, запрещает рабство.

После рассмотрения показаний врачей, свидетелей и работников ТЦК, суд пришел к выводу о вине мужчины и приговорил его к трем годам ограничения свободы в колонии.

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