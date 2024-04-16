Почистить шторы может быть достаточно хлопотной, особенно если ваши окна трудно снять со стержней, поэтому существуют способы сделать это, не снимая их.

Вы можете добиться отличных результатов, используя стандартные бытовые инструменты, простые чистящие растворы и правильные методы, чтобы почистить шторы , не снимая их.

Как почистить прозрачные шторы, не снимая их с прутиков

Прозрачные шторы обычно производятся из таких материалов, как шифон, вуаль или кружево. Они требуют бережного обращения в процессе очищения. Вот методы, которые можно применять по отдельности или в комбинации, чтобы эффективно почистить шторы:

Пылесосить .

Используйте лестницу или ступеньку, чтобы добраться до верхней части штор. Установите набивку на пылесос и установите его на низкую мощность. Начните пылесосить сверху вниз осторожными движениями вниз. Щеточная часть насадки эффективно ослабит и удалит пыль и грязь из ткани. Скатывание ворса .

Если вы заметили остатки шерсти домашних животных или частицы ворса на прозрачных шторах после уборки пылесосом, воспользуйтесь валиком для ворса или щеткой, чтобы удалить их дальше. Для этого можно использовать мягкую щетку от пылесоса.

. Если вы заметили остатки шерсти домашних животных или частицы ворса на прозрачных шторах после уборки пылесосом, воспользуйтесь валиком для ворса или щеткой, чтобы удалить их дальше. Для этого можно использовать мягкую щетку от пылесоса. Точечная уборка .

После удаления пыли и ворсинок пора обработать пятна, если они есть. Начните с промокания загрязненного участка мокрой губкой, смоченной в равных частях белого уксуса и воды. Дайте раствору подействовать некоторое время, затем осторожно потрите пятно. Будьте осторожны, чтобы не порвать и не растянуть ткань. Снова промокните участок чистой влажной губкой и дайте ему высохнуть.



Для удаления стойких пятен можно использовать салфетку для сухой чистки, специально разработанную для деликатных тканей. Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по продукту, и повторите процесс, если необходимо. Предупреждение: перед использованием любых растворов желательно проверить их на незаметных местах во избежание повреждения. Очистка паром.

Это отличный вариант, чтобы почистить шторы или освежить их. Очень важно использовать насадку для обивки и выбрать щадящую настройку, чтобы не повредить ткань. Как упоминалось ранее, определенные материалы могут быть подвержены усадке или смятию. Начните очищать шторы паром сверху вниз, убедившись, что вы покрываете каждую часть. Мощность пара эффективно удалит пятна и грязь. Дайте шторам высохнуть на воздухе, обеспечив хорошую вентиляцию в комнате.

Это отличный вариант, чтобы почистить шторы или освежить их. Очень важно использовать насадку для обивки и выбрать щадящую настройку, чтобы не повредить ткань. Как упоминалось ранее, определенные материалы могут быть подвержены усадке или смятию. Начните очищать шторы паром сверху вниз, убедившись, что вы покрываете каждую часть. Мощность пара эффективно удалит пятна и грязь. Дайте шторам высохнуть на воздухе, обеспечив хорошую вентиляцию в комнате. Дезодорирующий .

Это жизненно важный шаг в очистке штор, гарантирующий чувство свежести и общее удовольствие от штор. В отделе моющих средств в вашем местном магазине можно найти специализированные дезодоранты для обивки и освежители тканей. Выберите аромат, который вам нравится, и равномерно распылите его на шторы, начиная сверху вниз. Будьте осторожны, чтобы не наносить слишком много, поскольку определенные ароматы могут быть слишком сильными и потенциально могут вызвать дискомфорт в обонянии, что может, например, нарушить ваш сон. Как почистить тяжелые портьеры, не снимая их со стержней Тяжелые портьеры обычно изготавливаются из более толстых и прочных материалов, таких как бархат, парча или обивочные ткани. Они могут накапливать больше пыли и запахов, чем прозрачные шторы. В зависимости от состояния ваших тяжелых портьер примените одну или несколько из следующих техник, чтобы почистить шторы: Пылесосить .

Подобно чистым шторам, начинайте пылесосить сверху вниз. Вы можете использовать обычный пылесос с обивочной насадкой, поскольку более прочная ткань выдержит это. Обязательно тщательно покройте всю поверхность штор.

. Подобно чистым шторам, начинайте пылесосить сверху вниз. Вы можете использовать обычный пылесос с обивочной насадкой, поскольку более прочная ткань выдержит это. Обязательно тщательно покройте всю поверхность штор. Скатывание ворса.

После уборки пылесосом удалите мелкие волокна или частицы ворса из портьера с помощью валика или щетки. Проведите валиком для ворса или щеткой по поверхности, чтобы захватить и удалить нежелательный мусор.

Точечная уборка .

Выполните тот же процесс очистки пятен, который упомянут ранее для прозрачных штор. Начните с промокания загрязненного участка раствором белого уксуса и воды. Перед нанесением раствора желательно опробовать его на скрытом участке ткани, чтобы убедиться, что он не повредит. Для удаления стойких пятен используйте простыню для сухой чистки, предназначенную для тяжелых материалов.

. Выполните тот же процесс очистки пятен, который упомянут ранее для прозрачных штор. Начните с промокания загрязненного участка раствором белого уксуса и воды. Перед нанесением раствора желательно опробовать его на скрытом участке ткани, чтобы убедиться, что он не повредит. Для удаления стойких пятен используйте простыню для сухой чистки, предназначенную для тяжелых материалов. Вытирание .

После того, как вы обработали какие-либо пятна, вы можете приступить к вытиранию всех портьер. Приготовьте раствор, смешав 5 литров воды с чайной ложкой моющего средства. Если вы имеете дело с загрязнениями или углеродными отложениями из-за интенсивного движения транспорта в вашем районе, добавьте 50 мл изопропилового спирта, чтобы помочь ослабить и удалить их. Смочите в растворе перчатку или салфетку из микрофибры. Убедитесь, что он достаточно влажный, чтобы удалить остатки грязи.



Протирайте портьеры секцию за секцией, пока вся поверхность не станет чистой. Часто мойте чистящую перчатку в растворе, чтобы поддерживать ее эффективность. Дайте шторам полностью высохнуть на воздухе.

. После того, как вы обработали какие-либо пятна, вы можете приступить к вытиранию всех портьер. Приготовьте раствор, смешав 5 литров воды с чайной ложкой моющего средства. Если вы имеете дело с загрязнениями или углеродными отложениями из-за интенсивного движения транспорта в вашем районе, добавьте 50 мл изопропилового спирта, чтобы помочь ослабить и удалить их. Смочите в растворе перчатку или салфетку из микрофибры. Убедитесь, что он достаточно влажный, чтобы удалить остатки грязи. Протирайте портьеры секцию за секцией, пока вся поверхность не станет чистой. Часто мойте чистящую перчатку в растворе, чтобы поддерживать ее эффективность. Дайте шторам полностью высохнуть на воздухе. Очистка паром .

Это очень эффективный способ очистки и освежения штор из натурального волокна или полиэстера. Однако важно заранее ознакомиться с рекомендациями производителя, поскольку высокая температура пара может потенциально повредить определенные ткани. Кроме того, если ваши портьеры имеют подложку, учитывайте ее характеристики.



Начните очистку паром сверху и двигайтесь вниз, охватывая всю поверхность портьеры. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, пока они полностью не высохнут.

. Это очень эффективный способ очистки и освежения штор из натурального волокна или полиэстера. Однако важно заранее ознакомиться с рекомендациями производителя, поскольку высокая температура пара может потенциально повредить определенные ткани. Кроме того, если ваши портьеры имеют подложку, учитывайте ее характеристики. Начните очистку паром сверху и двигайтесь вниз, охватывая всю поверхность портьеры. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, пока они полностью не высохнут. Дезодорирующий.

Тяжелые портьеры, как правило, содержат запахи больше, чем более легкие шторы, поэтому регулярное освежение и дезодорирование имеют решающее значение для поддержания приятного запаха в вашем доме. Равномерно нанесите освежитель ткани или дезодорирующий спрей для обивки на поверхность портьер, следуя инструкциям, предоставленным изготовителем. Это эффективно устранит любые стойкие запахи и сохранит ваши тяжелые шторы свежими.

Источник: fantasticcleaners

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