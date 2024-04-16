К запаху горелого в микроволновке может привести много неправильных действий, поэтому каждому нужно знать, как этот запах убрать.

Убрать запах горелого в микроволновке можно обычно с помощью простых и знакомых вам продуктов, которые вы и так часто используете.

Politeka расскажет, какие способы лучше всего помогут вам убрать запах горелого.

Какими растворами убрать запах горелого

Когда дело доходит до нейтрализации запаха горелого в микроволновке, тщательная очистка является ключевой. Начните с отключения микроволновки, чтобы обеспечить безопасность во время очистки. Всегда соблюдайте меры предосторожности! Избегайте использования агрессивных химикатов вблизи пищевых поверхностей. Вместо этого выбирайте мягкие, но эффективные моющие средства, чтобы эффективно справиться с запахом горелого.

Природные средства

Природные средства могут быть очень эффективны, чтобы убрать запах горелого с микроволновок. Это может занять некоторое время, но впоследствии запах исчезнет. Ознакомьтесь с этими способами очистки, как избавиться от запаха горелого из микроволновки и вернуть вашей кухне свежий аромат.

Очистите микроволновку внутри

Тщательная уборка – это ваша первая линия защиты от запахов. Сначала попробуйте эту быструю и простую технику, а затем переходите к другим вещам.

Инструкции:

Приготовьте пар с водой – удалите пальцами любой мусор или обгоревшие куски из микроволновки. Нагрейте 1 стакан воды в миске, подходящей для микроволновки, в течение 3-4 минут. Пара разрыхляет грязь. Очистка с помощью мыльного средства для посуды – осторожно протрите внутреннюю часть тканью, смоченной в смеси воды и небольшого количества мыльного средства для посуды. Имея дело с элементами из нержавеющей стали, следуйте направлению зерна металла во время трения. Для растирания используйте мягкую губку. Промойте и высушите – после очистки микроволновки промойте свежей водой. Вытрите его досуха тканью, которая не оставляет ворсинок. Оставьте микроволновку открытой на 2-3 часа, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и проветривание.

Совет: откажитесь от желания использовать жесткие скрубберы! Хотя это может быть соблазнительно использовать, они точно нанесут больше вреда вашей микроволновке. Пропарьте микроволновку лимонным соком или уксусом. В случаях, когда сильные запахи, такие как жженая рыба или пластик, остаются, несмотря на регулярные методы очистки, может потребоваться дополнительная помощь. Если описанные выше шаги относительно того, как убрать запах горелого с микроволновки не могут справиться, тогда эти природные очистители могут быть полезны. Инструкции: Смешайте чашку воды с тремя столовыми ложками белого уксуса в миске, подходящей для микроволновки. Для более приятного запаха можно добавить столовую ложку ванильного экстракта. Нагрейте раствор в микроволновке в течение шести минут. Дайте ему закипеть и наполнить микроволновку паром. Дайте миске постоять 15-20 минут, чтобы пар выветрил запах. Осторожно извлеките чашу, используя перчатку или держатель для кастрюль. Протрите свежей тканью, смоченной в оставшемся растворе, внутреннюю часть микроволновой печи, включая верх и дверцу. Помойте тарелку и колеса водой с мылом или просто поместите стеклянную тарелку для микроволновки в посудомоечную машину для тщательной очистки.

Источник: fantasticcleaners

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак