К счастью, очистить микроволновку с помощью легкодоступных натуральных домашних ингредиентов не так уж сложно. Вам нужно приложить для этого минимум усилий и времени.
Как очистить микроволновку уксусом.
- Предварительно обработайте стойкие пятна и разлитые жидкости. Для устранения стойких пятен в микроволновке смешайте равные части белого уксуса и воды в пульверизаторе, а затем обильно распылите пятна и разлитые жидкости.
- Сделайте смесь для очищения уксусом. Наполните миску, подходящую для использования в микроволновке, двумя стаканами воды и двумя столовыми ложками дистиллированного белого уксуса. Поместите маленькую деревянную ложку в миску, чтобы помочь образовать пузырьки на древесине, предотвращая внезапное кипение, вызванное перегреванием.
- Вскипятите смесь, нагревая ее. Поместите смесь в микроволновку, закройте дверцу и нагревайте на высокой мощности в течение четырех минут, пока она не закипит. Оставьте дверцу закрытой еще на 15 минут, чтобы микроволновая печь приобрела еще больше пара, удалив стойкие пятна.
- Извлеките миску и протрите остатки пищи. Откройте дверцу, извлеките миску с помощью духовых перчаток и быстро протрите размягченный мусор влажной тканью.
- Очистите поворотный стол микроволновой печи. Снимите поворотную платформу и другие съемные части, а затем протрите их.
- Вытрите микроволновку полотенцем. Используйте чистую ткань, чтобы высушить все поверхности, а затем снова поместите все в микроволновку.
Совет: если у вас осталось немного уксуса, он пригодится для чистки других приборов на вашей кухне. Это включает в себя электрический чайник, тостер, плиту из нержавеющей стали, зловонную посудомоечную машину, духовку и любые другие приборы, которые у вас могут быть.
Как очистить микроволновку лимоном
Чтобы очистить микроволновку с помощью лимонного сока выполните следующие простые шаги:
- Произведите лимонный очистительный раствор. Выжмите весь сок из одного лимона в миску, пригодную для микроволновки, и смешайте его с 1/2 стакана воды.
- Уложите раствор внутрь. Поставьте миску с лимонной смесью в микроволновку и нагрейте ее в течение пяти минут. Оставьте его с закрытой дверцей еще на 15 минут, чтобы пара подействовала. Пара помогает ослабить стойкую грязь, и в качестве бонуса ваша микроволновая печь останется с великолепной лимонной свежестью!
- Очистите микроволновку внутри. После нагревания дайте микроволновке остыть в течение 30-60 секунд, прежде чем вынимать чашу. Помните об использовании духовых перчаток и соблюдайте осторожность, поскольку оно может быть еще теплым. Протрите все внутренние поверхности чистой тканью или бумажным полотенцем.
- Вымойте вращающийся столик микроволновки вручную. Очистите поворотный столик микроволновки в раковине с помощью горячей мыльной воды и губки. Высушите его чистым полотенцем, прежде чем вернуть в уже чистую микроволновку.
Вот и все, вам удалось очистить микроволновку всего за несколько шагов.
Источник: fantasticcleaners
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