Совет: если у вас осталось немного уксуса, он пригодится для чистки других приборов на вашей кухне. Это включает в себя электрический чайник, тостер, плиту из нержавеющей стали, зловонную посудомоечную машину, духовку и любые другие приборы, которые у вас могут быть.

Как очистить микроволновку лимоном Чтобы очистить микроволновку с помощью лимонного сока выполните следующие простые шаги: Произведите лимонный очистительный раствор. Выжмите весь сок из одного лимона в миску, пригодную для микроволновки, и смешайте его с 1/2 стакана воды. Уложите раствор внутрь. Поставьте миску с лимонной смесью в микроволновку и нагрейте ее в течение пяти минут. Оставьте его с закрытой дверцей еще на 15 минут, чтобы пара подействовала. Пара помогает ослабить стойкую грязь, и в качестве бонуса ваша микроволновая печь останется с великолепной лимонной свежестью! Очистите микроволновку внутри. После нагревания дайте микроволновке остыть в течение 30-60 секунд, прежде чем вынимать чашу. Помните об использовании духовых перчаток и соблюдайте осторожность, поскольку оно может быть еще теплым. Протрите все внутренние поверхности чистой тканью или бумажным полотенцем. Вымойте вращающийся столик микроволновки вручную. Очистите поворотный столик микроволновки в раковине с помощью горячей мыльной воды и губки. Высушите его чистым полотенцем, прежде чем вернуть в уже чистую микроволновку. Вот и все, вам удалось очистить микроволновку всего за несколько шагов.