Наше здоровье может быть под угрозой из-за грязной техники, поэтому важно знать, как очистить чайник и удалить из него накипь.

Очистить чайник не так сложно, как кажется на первый взгляд, но это действие критически важно для хорошего внешнего вида техники, ее исправности, а также для нашего здоровья.

Как очистить чайник уксусом.

Кислота является хорошим пятновыводителем от жесткой воды, поэтому белый уксус является важным ингредиентом для домашнего средства для удаления накипи. Этот простой метод можно регулярно использовать для чистки электрического чайника, независимо от того, изготовлен он из нержавеющей стали, пластика, стекла или другого материала.

Процесс состоит из:

Отмерьте две достаточные порции белого уксуса и воды, чтобы покрыть пораженные участки чайника, затем вылейте в прибор. Дайте раствору вскипеть, а затем оставьте его внутри на 15-20 минут после того, как вы выключите прибор. Возьмите зубную щетку и начните чистить внутреннюю часть, но не забудьте сосредоточиться на краях и всех труднодоступных местах, где любит прятаться известковый налет. Промойте чайник как минимум 2-3 раза, прежде чем оставить его сушиться. Кипяток, чтобы проверить результаты своей работы.

Примечание. Известковый налет может быть труднее очистить, если он образовывался длительное время. В этом случае процедуру удаления накипи придется повторить, на этот раз с чистым раствором уксуса, пока не будут достигнуты удовлетворительные результаты. Вы даже можете сделать несколько разных циклов – сначала с уксусом, а затем с лимонами. Как очистить чайник лимоном и водой Очистить чайник лимоном и водным раствором – это естественный и безопасный вариант по сравнению с другими агрессивными химикатами. Лимоны не только уничтожат известковый налет, но и освежат внутреннюю часть чайника и создадут приятный освежающий запах. Разрежьте и выжмите лимон

Разрежьте лимон на две половинки и выжмите сок в приборе. После завершения использования используйте две половинки и потрите внутренние части, чтобы удалить пятна от жесткой воды. Нарежьте лимон небольшими кусочками и добавьте их к лимонному соку в чайнике. Создание смеси

Добавьте в смесь примерно 500 мл воды. Вам не нужно наполнять чайник, просто убедитесь, что вы налили достаточно, чтобы покрыть нижние элементы и заполнить прибор наполовину. Вскипятите воду с лимоном.

Включите чайник и дайте раствору закипеть. Дайте ему постоять около 15 минут. Затем отключите чайник от источника питания. Оставьте чайник на пару часов, пока он полностью не охладится. Очистите чайник.

Пока не выбрасывайте воду с лимоном. Используйте мягкую губку и тщательно протрите чайник изнутри и снаружи. Промойте и высушите чайник.

Удалите смесь и промойте чайник 4-5 раз теплой водой. Используйте ткань из микрофибры, чтобы вытереть наружную часть чайника. Как очистить чайник содой Еще один естественный вариант очищения – это раствор пищевой соды и воды. Прежде чем приступить к чистке, убедитесь, что чайник отключен от сети для безопасности. Вариант 1: Смешайте чайную ложку пищевой соды с 500 мл воды. Налейте раствор в чайник и дайте ему закипеть. Оставьте смесь в чайнике на 15 минут. Вылейте раствор и несколько раз промойте внутри холодной водой. Вариант 2: создайте пасту из столовой ложки пищевой соды и пару капель воды. Перемешивайте, пока паста не станет однородной смесью. Протирайте зубной щеткой, пока не увидите известковый налет. Затем промойте и прокипятите, чтобы проверить качество воды и проверить, не требуется ли дополнительная очистка.

Источник: fantasticcleaners

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