Несмотря на то, что профессиональный пошив джинсов дает наилучший шанс для идеальной посадки, усадить джинсы дома быстро, легко и очень доступно. С помощью этих простых методов вы, наконец, сможете одеть свою любимую пару слишком больших клешей, купить пару свободных джинсов в комиссионном магазине или дать новую жизнь лучшему винтажному дениму вашей мамы.

Как усадить джинсы в сушилке

Чтобы усадить джинсы дома, тепло имеет ключевое значение. Самый простой и быстрый способ уменьшить усадку денима – это постирать и высушить его при высоких температурах, подобно тому, как стирать свой любимый свитер в горячей воде и класть его в сушильную машину – это то, чего вы пытаетесь избегать, поскольку он даст усадку.

Как усадить джинсы с помощью кипятка

Подобная техника заменяет стиральную машину кастрюлей с кипящей водой на плите, а затем запускает сушильную машину. Кипячение джинсов в течение 20-30 минут, а затем высушивание их в горячей сушилке обычно дает им усадку быстрее, чем в стиральной машине – и усадку они убавляют немного эффективнее.

Как усадить джинсы в ванной.

Носить джинсы в ванне может показаться неудобным, но если вы можете отказаться от идеи носить мокрый деним, это должно привести к почти идеальной посадке. Для этого способа наденьте джинсы и наполните ванную теплой водой. Надев джинсы, посидите в ванне примерно 30 минут. Когда время истечет, выйдете из ванны и оставьте джинсы, пока они полностью не высохнут.

Когда отнести джинсы к портному

Если у ваших джинсов есть одна конкретная проблемная зона – зияющий пояс или опущенный задний карман – идеально подойдет джинсовый пошив. Уменьшить только одну часть одежды своими руками может быть сложно. Ваш конечный результат также зависит от содержимого ткани вашего денима: если ваша любимая пара имеет более 1 или 2 процента эластана для растяжения, они, скорее всего, снова растянутся. Именно хлопок будет агентом в процессе усадки джинсов. Поэтому 100-процентная хлопчатобумажная джинсовая ткань будет лучше уменьшаться и оставаться меньшей для большего ношения.

Источник: marthastewart

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