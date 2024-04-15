Смесь мертвой кожи и пылевых клещей может накапливаться на подушках и внутри них, поэтому важно убедиться, что вы умеете правильно стирать подушки и стираете их должным образом.
Как стирать подушки в машине
Большинство подушек, включая наполненные хлопком, перьями, пухом и волокнистым наполнителем, можно стирать в стиральной машине с теплой водой в щадящем режиме. Независимо от материала, всегда сначала читайте этикетку с инструкциями по чистке, поскольку некоторые подушки могут иметь особые рекомендации по стирке и сушке.
Перед тем, как стирать подушки, снимите с них наволочки.
Предварительно обработайте пятна, излив очень небольшое количество натурального моющего средства на проблемные участки.
Поместите две подушки в стиральную машину, чтобы сохранить баланс во время стирки.
Добавьте натуральное моющее средство, затем 1/2 стакана белого уксуса в дозатор моющего средства.
Выберите щадящий (или щепетильный) цикл. Используйте холодную воду, чтобы начинка не сворачивалась.
После стирки извлеките подушки из стиральной машины и осторожно выдавите излишек воды.
Поместите подушки в сушилку вместе с парой теннисных мячей или мячей для сушки, чтобы помочь подушкам разрыхлить подушки и сохранить их форму.
Сушите на слабом огне для защиты начинки от повреждений.
Периодически проверяйте подушки во время процесса сушки и извлеките их из машины, когда они полностью высохнут.
После высыхания разрыхлите подушки, чтобы восстановить их форму.
Как стирать подушки вручную
Некоторые подушки, такие как пена с эффектом памяти и латекс, нельзя стирать в стиральной машине, поэтому их следует чистить вручную. Перемешивание слишком резкое и, вероятно, разобьет набивку. Вместо того чтобы использовать машину, Соколовский рекомендует чистить поролоновые и латексные подушки в чистой ванне или раковине.
Опять же перед тем, как стирать подушки, снимите с них наволочки.
Наполните чистую ванну или раковину достаточным количеством теплой воды, чтобы погрузить подушки.
Добавьте в воду небольшое количество натурального моющего средства, затем 1/2 стакана белого уксуса.
Взболтайте воду, чтобы смешать ее с моющим средством и положить в воду подушки.
Осторожно сожмите и прижмите подушки, обращая внимание на загрязненные участки. Используйте мягкую щетку для более целенаправленной очистки.
Слейте воду, затем снова наполните таз с чистой водой.
Тщательно прополощите подушки, пока не вымоется все моющее средство.
После полоскания осторожно удалите излишки воды из подушек. Избегайте выкручивания или скручивания.
Уложите чистые полотенца на ровную поверхность, такую как столешницу или сушилку. Положите подушки на полотенца, чтобы они высохли. Убедитесь, что подушки имеют правильную форму для сохранения своей формы.
В процессе сушки время от времени вращайте подушки, чтобы обеспечить равномерное высыхание.
Источник: marthastewart
Читайте также:
Как очистить подушки без стирки: простой метод
Как почистить подушки без стиральной машины: этот способ подойдет для пуха и перьев
Как постирать первую подушку в домашних условиях: три важных ухищрения, которых вы не знали