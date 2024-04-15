Подушки являются неотъемлемым элементом удобной кровати, поэтому поддерживайте свою свежую и в лучшей форме с помощью этих советов о том, как стирать подушки.

Смесь мертвой кожи и пылевых клещей может накапливаться на подушках и внутри них, поэтому важно убедиться, что вы умеете правильно стирать подушки и стираете их должным образом.

Как стирать подушки в машине

Большинство подушек, включая наполненные хлопком, перьями, пухом и волокнистым наполнителем, можно стирать в стиральной машине с теплой водой в щадящем режиме. Независимо от материала, всегда сначала читайте этикетку с инструкциями по чистке, поскольку некоторые подушки могут иметь особые рекомендации по стирке и сушке.

Перед тем, как стирать подушки, снимите с них наволочки.

Предварительно обработайте пятна, излив очень небольшое количество натурального моющего средства на проблемные участки.

Поместите две подушки в стиральную машину, чтобы сохранить баланс во время стирки.

Добавьте натуральное моющее средство, затем 1/2 стакана белого уксуса в дозатор моющего средства.

Выберите щадящий (или щепетильный) цикл. Используйте холодную воду, чтобы начинка не сворачивалась.

После стирки извлеките подушки из стиральной машины и осторожно выдавите излишек воды.

Поместите подушки в сушилку вместе с парой теннисных мячей или мячей для сушки, чтобы помочь подушкам разрыхлить подушки и сохранить их форму.

Сушите на слабом огне для защиты начинки от повреждений.

Периодически проверяйте подушки во время процесса сушки и извлеките их из машины, когда они полностью высохнут.

После высыхания разрыхлите подушки, чтобы восстановить их форму.

Как стирать подушки вручную

Некоторые подушки, такие как пена с эффектом памяти и латекс, нельзя стирать в стиральной машине, поэтому их следует чистить вручную. Перемешивание слишком резкое и, вероятно, разобьет набивку. Вместо того чтобы использовать машину, Соколовский рекомендует чистить поролоновые и латексные подушки в чистой ванне или раковине.

Опять же перед тем, как стирать подушки, снимите с них наволочки.

Наполните чистую ванну или раковину достаточным количеством теплой воды, чтобы погрузить подушки.

Добавьте в воду небольшое количество натурального моющего средства, затем 1/2 стакана белого уксуса.

Взболтайте воду, чтобы смешать ее с моющим средством и положить в воду подушки.

Осторожно сожмите и прижмите подушки, обращая внимание на загрязненные участки. Используйте мягкую щетку для более целенаправленной очистки.

Слейте воду, затем снова наполните таз с чистой водой.

Тщательно прополощите подушки, пока не вымоется все моющее средство.

После полоскания осторожно удалите излишки воды из подушек. Избегайте выкручивания или скручивания.

Уложите чистые полотенца на ровную поверхность, такую ​​как столешницу или сушилку. Положите подушки на полотенца, чтобы они высохли. Убедитесь, что подушки имеют правильную форму для сохранения своей формы.

В процессе сушки время от времени вращайте подушки, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Источник: marthastewart

Читайте также:

Как очистить подушки без стирки: простой метод

Как почистить подушки без стиральной машины: этот способ подойдет для пуха и перьев

Как постирать первую подушку в домашних условиях: три важных ухищрения, которых вы не знали