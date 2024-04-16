Муж вернулся из плена и сразу купил букет цветов для жены, пришел домой, а она начала его выгонять и не пускала на порог.

Биец ВСУ вернулся из плена, пришел с цветами к жене — а у нее другой. Муж поделился своими переживаниями. Он рассказал, что проблем в семье никогда не было. Они были счастливы, пока не пришла война.

"Хорошо жили, спросите соседей. Забор новый, дом и ремонт, пруд был, где все плавало. Камин и дорожки выложены щебнем. Это все моя работа, я старался, чтобы было красиво. Хотел вместе жить, старался, старался и это оказалось некому не нужно", - рассказал биец ВСУ.

Муж добавил, что вернулся из плена и сразу купил букет цветов для жены. Пришел домой, а она стала его выгонять и не пускала на порог.

"Пришел с цветами, а она меня не пускает и выталкивает из дома. Не обняла, не поцеловала. Первое вообще, что сказала: "Чего ты обут сюда заходишь?". А уже потом начала выгонять. Говорит: "Все мы больше вместе не живем". Начала говорить, что я неадекватный и убью ее или изнасилую, вызвала полицию. А потом закрылась в доме", - рассказал мужчина.

Украинцы в комментариях сообщили, что полностью поддерживают мужчину и считают, что ему повезло – он ведь смог выбросить из своей жизни неадекватную женщину.

"Дважды повезло мужу! Жив из плена и гадины неверной сбылся! Не за чем жалеть! Безграничная благодарность за защиту Украины", "Да пошла она к черту, выше носа! Герою!", "Плюнь и разотри", "Как стыдно за таких шлендр. Муж достойный лучшей женщины", "Хуже такой женщины зверя не существует".

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