Для компенсации нанесенного ущерба уже был подан гражданский иск, а также было подано ходатайство об избрании мер пресечения виновным.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией сообщили о подозрении группе чиновников государственного предприятия "Кутское лесное хозяйство" в незаконной рубке леса на территории Национального природного парка "Гуцульщина". Подробности сообщили в ДБР.

Лидером этой группы был руководитель лесхоза, создавшего ее еще в 2018 году. Чиновники выдавали незаконные документы для рубки на участках, которые уже более 20 лет не принадлежат лесхозу, а принадлежат Национальному парку. За полученную древесину они получали присваиваемые деньги. Эта незаконная деятельность нанесла серьезный ущерб экосистеме почти на 250 млн грн.

В группу также входили исполняющий обязанности главного лесничего, лесничий и инженер по охране и защите леса. Они предоставляли санкции и организовывали рубки ценных деревьев разных пород.

Четверым участникам группы предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и незаконном рубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда. Для компенсации нанесенного ущерба уже был подан гражданский иск. Также было подано ходатайство об избрании мер пресечения - содержании под стражей и отстранении от должностей.

Планируется предъявление подозрений еще к двум группам лиц, занимавшихся незаконной рубкой на территории природоохранного фонда. Процессуальное руководство проводит Ивано-Франковская областная прокуратура.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.