Премьер-министр Украины Денис Шмигаль Шмигаль говорит, что перенаправлять средства от телемарафона и FreeДом на ВСУ нецелесообразно.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отклонил предложение о перераспределении бюджетных средств, выделенных для телемарафонов "Единые новости" и телеканала "FreeДом", на закупку беспилотников и пикапов для Вооруженных сил Украины. Таким образом, глава правительства отреагировал на петицию о перенаправлении средств, созданную на сайте КМУ.

Он отметил, что такой шаг будет нецелесообразным, поскольку информационная безопасность - ключевой аспект государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны. По его словам, финансирование информационной политики является критическим элементом в противодействии военной агрессии со стороны россии, в частности в сфере информационного пространства.

"Обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики - приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мер является важной составляющей противодействия военной агрессии российской федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не целесообразно", - заявил он.

Напомним, что в начале января 2024 The New York Times осветил усталость украинцев от телемарафона "Единые новости", подняв тему восприятия этого медийного проекта среди населения.

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