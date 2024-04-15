Во Львовской области начальник одного из районных ТЦК мобилизовал на военную службу забронированного работника. Офицер признан виновным в превышении полномочий. Суд наказал военного.

На территории Львовской области произошел инцидент с неправомерной мобилизацией работника Молочной компании "Галичина", который имел официальную бронь. В конце января мужчина обратился в районный ТЦК и СП для проверки своих военно-учетных данных, предоставив документ о броне от Минэкономики.

Несмотря на наличие брони, этот документ был проигнорирован работниками ТЦК. В тот же день мужчину направили на медицинское освидетельствование в ВЛК, где он был признан годным к службе. Через два дня ему была вручена повестка, которую он отверг. В результате начальник ТЦК включил его в приказ о мобилизации.

В суде установлено, что действия начальника ТЦК, мобилизовавшего забронированного работника, являлись превышением власти и служебных полномочий в условиях военного положения. Начальник ТЦК признан виновным в совершении военного административного правонарушения и оштрафован на 17 тысяч гривен. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что отсрочку от мобилизации потеряют почти все, у которых жена или муж имеют третью группу инвалидности. У кого родители мужа или жены первой или второй группы инвалидности имеют дочь или сына, которые не являются военнообязанными.

Источник: Zaxid.net.

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