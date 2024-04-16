Правильно приготовленный компост улучшит плодородие и структуру почвы и поможет получить щедрый урожай всех культур, которые вы выращиваете у себя на огороде.

Любая органика со временем разложится при наличии вентиляции и достаточного количества влаги, но некоторые компоненты в компосте могут быть опасны.

Идеальными составляющими компоста будут:

опавшие листья

скошенная трава, цветы

солома, сено

тонкие веточки

торф

сырые овощи и фрукты

яичная скорлупа

опилки, измельченная бумага

остатки чая и кофе

зерно, шелуха от семян

натуральные ткани (измельченные)⠀

Не рекомендуется добавлять в компост:

любые синтетические материалы

растения, пораженные болезнями

сорняки с семенами

Также в открытых компостерах следует с осторожностью использовать кости и другие остатки рыбы и мяса, жиры, масла, яичные желтки, молочные продукты, поскольку они будут привлекать мышей, крыс и будут идеальной средой для развития паразитов.⠀

Кроме того, опасно добавлять в компост жесткие и острые элементы (например, большие ветви, жесткие стебли, особенно с шипами, шишки).

Чтобы приготовить идеальный компост на нижний слой для дренажа выкладываем ветки, можно добавить также "подушку" из опилок.

Далее чередуем слои азотистых и углеродных отходов (по 30–50 см), присыпая между ними по 5–10 см земли. Сверху тоже присыпаем все землей. А новые отходы лучше помещать внутрь кучи, чтобы они не привлекали животных.

Чтобы обогатить компостную массу кислородом и ускорить процесс разложения, нужно немного перемешать слои.

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