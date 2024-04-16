Любая органика со временем разложится при наличии вентиляции и достаточного количества влаги, но некоторые компоненты в компосте могут быть опасны.
Идеальными составляющими компоста будут:
- опавшие листья
- скошенная трава, цветы
- солома, сено
- тонкие веточки
- торф
- сырые овощи и фрукты
- яичная скорлупа
- опилки, измельченная бумага
- остатки чая и кофе
- зерно, шелуха от семян
- натуральные ткани (измельченные)⠀
Не рекомендуется добавлять в компост:
- любые синтетические материалы
- растения, пораженные болезнями
- сорняки с семенами
Также в открытых компостерах следует с осторожностью использовать кости и другие остатки рыбы и мяса, жиры, масла, яичные желтки, молочные продукты, поскольку они будут привлекать мышей, крыс и будут идеальной средой для развития паразитов.⠀
Кроме того, опасно добавлять в компост жесткие и острые элементы (например, большие ветви, жесткие стебли, особенно с шипами, шишки).
Чтобы приготовить идеальный компост на нижний слой для дренажа выкладываем ветки, можно добавить также "подушку" из опилок.
Далее чередуем слои азотистых и углеродных отходов (по 30–50 см), присыпая между ними по 5–10 см земли. Сверху тоже присыпаем все землей. А новые отходы лучше помещать внутрь кучи, чтобы они не привлекали животных.
Чтобы обогатить компостную массу кислородом и ускорить процесс разложения, нужно немного перемешать слои.
Последние новости Украины:
Как правильно закалить рассаду перед высадкой: будут ведра урожая.
Главные ошибки при выращивании помидоров: как спасти урожай.
Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.