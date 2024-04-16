Разрыхление почвы – очень полезная процедура, которая помогает сохранять влагу, предотвращает образование корки на поверхности, а также защищает землю от эрозии.

Для многих популянрных огородных культур рыхление почвы полезно и даже необходимо, но для огурцов оно может быть опасным, и на это есть несколько причин.

Опытные огородники советуют вообще не проводить рыхление вокруг огурцов, но есть простые процедуры, которые следует делать вместо этого.

Одна из причин состоит в том, что корни огурцов находятся очень близко к поверхности почвы. Ситуацию усложняет то, что корневая система огурца занимает значительную площадь, разрастаясь в разные стороны, поэтому существует большая вероятность, что во время разрыхления вы можете повредить корни растения инструментами.

Еще одна причина также связана с особенностями корневой системы огурцов: она представляет собой тоненькие нитевидные корешки, тесно переплетенные между собой, так что даже малейшее неправильное движение тяпки может повредить значительную часть корневой системы растений.

Кроме того, огурцы очень остро реагируют на повреждение корней. После травмирования растения могут остановить рост и развитие и вообще сбросить завязи, что может лишить вас урожая.

Вместо разрыхления огородникам советуют проводить мульчирование огурцов, подкармливать их органическими удобрениями, а также периодически добавлять под огуречные посадки немного уже разрыхленной почвы.

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