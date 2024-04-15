Мульчирование очень облегчает жизнь огородникам, оно защищает почву от перегрева, пересыхания, предотвращает рост сорняков и облегчает процесс ухода за посадками.

Если правильно провести мульчирование клубники, можно сократить частоту прополок, рыхления почвы, поливов и в результате получить хороший урожай чистых ягод.

Для мульчирования клубники подойдут разные материалы. Солома – самый популярный среди органических материалов для мульчирования, она доступна и имеет много преимуществ: легко пропускает воду, отражает солнечные лучи, предотвращая испарение из почвы влаги, а также не позволяет ягодам пачкаться от контакта с землей.

Солому выбираем сухую и равномерно раскладываем ее слоем толщиной примерно 15 сантиметров.

Второй популярный вариант для мульчирования клубники – сено. Сено богато клетчаткой, которая легко разлагается и обеспечивает растениям питание. Но есть проблема: тонкий слой мульчи сеном быстро истощается и требует частой замены, а больший – начинает гнить снизу.

Поэтому огородники советуют использовать мульчирование сеном только для временной подкормки клубники, выкладывая ее слоем толщиной 7-10 сантиметров и менять по меньшей мере раз в две недели.

Некоторые огородники проводят мульчирование хвоей (иглами, тонкими веточками, корой и шишками хвойных деревьев) слоем 3-5 см. Хвоя быстро разлагается, разрыхляя и подкармливая почву, а также защищает растения от серой гнили и вредителей.

Если собираетесь использовать для мульчирования клубники опилки, следует обратить внимание на несколько моментов. Опилки хорошо удерживают влагу и отражают солнечный свет, лучше всего предотвращают рост сорняков, но могут стать местом обитания насекомых.

Также опилки и стружка могут ухудшить состояние грунта, забирая из него азот. Чтобы избежать этой проблемы, надо брать либо прилые старые опилки, либо перед мульчированием свежими дополнительно подкормить клубнику азотными удобрениями.

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