Опытные огородники вывели простую и очень эффективную схему посадки лука, благодаря которой он не пускает стрелки, а формирует вкусные и большие головки.

Сажать лук, чтобы получить максимальный урожай, рекомендуется тогда, когда земля прогрелась до +10+12 градусов, выбирая для нее участок с некислой почвой.

Посадочный материал нужно подготовить: перебираем севок, откладываем луковички в картонную коробку или деревянный ящик и оставляем просушиваться в теплом месте в течение недели.

Если все сделать правильно, то лук не будет выпускать стрелку, а пустит все силы на формирование хороших больших головок. Для высадки лука делаем в грунте углубления на расстоянии до 15 сантиметров и глубиной примерно 10-12 сантиметров.

Лук любит влагу, поэтому следует обеспечить ему достаточный полив, особенно при наращивании зеленой массы. Дело в том, что когда луку не хватает влаги, он "боится", что ему не хватит сил сформировать головку, и выгоняет стрелку.

После полива необходимо разрыхлить почву, чтобы избежать образования на ее поверхности корки. Кроме того, рекомендуется использовать удобрение при посадке и в период активного роста лука.

Раньше мы рассказывали, что эффективнее всего выращивать репчатый и зеленый лук отдельно, потому что при срывании листьев сама головка будет страдать. Из-за срыва перьев сами луковицы в результате вырастут значительно мельче, ведь мы лишаем чешуйки лука питания. Также лук становится уязвимым к попаданию в него воды во время полива или дождя, что может спровоцировать загнивание головки.

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