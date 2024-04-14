Если вы решили постирать флисовое одеяло, то это необходимо делать только, зная хорошие и проверенные советы.

Выстирать флисовое одеяло совсем не сложно, но этот процесс необходим, чтобы сохранять свежесть и чистоту в вашем доме.

Как постирать флисовое одеяло в машине

Прочитайте этикетку по уходу

Найдите время, чтобы прочитать этикетку по уходу, прежде чем постирать одеяло в стиральной машине или ванне. Почти все флисовые одеяла можно стирать вручную или в стиральной машине, если они не украшены материалами или украшениями, требующими только химчистки.

Предварительно обработайте пятна

Используйте пятновыводитель на основе энзимов или порцию сильного стирального порошка, чтобы предварительно обработать пятна перед стиркой. Масляные пятна трудно удалить из флисовых тканей. Нанесите пятновыводитель и вотрите его в волокна с помощью щетки с мягкой щетиной или салфетки из микрофибры. Дайте пятновыводителю поработать по крайней мере 10 минут перед стиркой одеяла.

Выберите температуру воды и цикл стирки

Используйте бережный цикл, чтобы предотвратить чрезмерный износ волокон, если одеяло не сильно загрязнено. Если одеяло использовалось для домашних животных или очень грязное, выберите постоянный цикл прессования. Он имеет холодное полоскание и более низкую скорость отжима, чтобы предотвратить вставные морщины. Чтобы постирать флисовое одеяло всегда используйте холодную или теплую воду – никогда не горячую.

Выберите моющее средство

Не используйте хлорный отбеливатель и не добавляйте смягчители ткани во время стирки или полоскания. Мягкое моющее средство наиболее щадящее для флисовых волокон.

Отсортируйте белье перед стиркой флиса

Если вы захотите постирать флисовые одеяла с полотенцами, простынями или хлопчатобумажной одеждой, следуйте советам по уменьшению и удалению белья. Флис может быть магнитом для ворсинок из тканей, образующих ворс, таких как хлопчатобумажная фланель или махровые полотенца.

Высушите одеяло

Пропустите автоматическую сушилку, если это возможно, и повесьте одеяло на сушильную стойку в помещении или уличную бельевую веревку. Это предотвращает статическое сцепление и трение, которое может вызвать пилинг. Если вам нужно одеяло быстро, высушите его отдельно на медленном огне и добавьте несколько шерстяных шариков, чтобы волокна оставались пушистыми.

Источник: thespruce

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