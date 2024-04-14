К сожалению, независимо от того, есть ли носки из 100-процентного хлопка или смеси волокон, они со временем становятся серыми и их цвет нужно восстановить.

Кажется, что обычная стирка просто не удаляет грязь, но с помощью нескольких средств и небольшого количества терпения вы можете снова восстановить белый цвет носков всего в четырех шагах.

Как восстановить белый цвет носков лимонным соком или дистиллированным белым уксусом.

Мягкая кислота в лимонном соке (лимонная) или дистиллированный белый уксус (уксусная) помогают разорвать связь между почвой и волокнами носка и восстановить белый цвет носков.

Создайте ванную с горячей водой

Наполните большую кастрюлю водой (приблизительно один галлон) и нагрейте ее на плите до кипения. Выключите огонь.

Или доведите воду до кипения в чайнике, чтобы создать горячую водяную ванночку для носков.

Добавьте моющие ингредиенты в горячую воду

Добавьте 1/2 стакана лимонного сока или 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса.

Добавьте одну-две столовые ложки сильного стирального порошка.

Совет Отрегулируйте количество воды и ингредиентов для чистки в зависимости от количества пар носков, которые вы планируете очистить. Один галлон воды вмещает около шести пар носков.

Добавьте носки и замочите

Добавьте носки в раствор и дайте им пропитаться не менее четырех часов. Ночевать еще лучше.

Вымойте и высушите, как обычно

Когда вода остынет, извлеките носки из раствора для замачивания и стирайте их, как обычно, с помощью сильного моющего средства и горячей или теплой воды.

Сушить в автоматической сушилке или на решетке.

Как восстановить белый цвет носков другими чистящими средствами

Вы можете использовать другие отбеливающие продукты вместо лимонного сока или дистиллированного белого уксуса, следуя тем же шагам замачивания и мытья. Попробуйте эти чистящие средства, чтобы восстановить белый цвет носков:

Попытайтесь использовать эти продукты, добавленные в ванну с горячей водой вместе с сильным стиральным порошком, чтобы отбелить белые носки:

Хлорный отбеливатель : 1/4 стакана на галлон воды

Отбеливатель на основе кислорода : 2-3 столовые ложки на галлон воды

Перекись водорода: 1 чашка на галлон воды

Пищевая сода: 1 чашка на галлон воды

Бура для стирки: 1 стакан на галлон воды

Источник: thespruce

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