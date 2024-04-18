Таролог прогнозирует, что рф не получит то, чего хочет, а даже кое-что потеряет.

Известная тарологиня сообщила, что в плане военной стратегии в Украине лучше ситуация, чем в России, кроме того, Мария Тиха дала прогноз, как закончится война.

Об этом ведьма-тарологиня Мария Тиха заявила на ютуб-канале "Поговорим".

Тихая сообщила, что в России карты показывают численность армии, но у них провальные военные стратегии. В Украине меньше людей, однако у нас есть союзники.

"Да, нам страшно, но нам дали оружие. И может, еще будут давать. Единственное, от чего мы не можем защититься – это от обстрелов. Но в плане стратегии у нас лучше. Что касается того, кто победит – его не будет. Карта" показывает в Украине "разочарование", а на Россию выпадает карта "повешенного", они не получат то, чего хотят ", – говорит тарологиня.

Тиха считает, что в 2024 году не будет замораживания войны.

"Конца пока нет. Для Украины карта мира перевернута, а для России показывает, что еще и территорию РФ оккупируют", – добавила Тиха.

Тарологиня сообщила, что в данный момент сложно прогнозировать что-либо точно, потому что события быстро развиваются и постоянно меняются.

К слову, экстрасенс Ольга Стогнушенко предусмотрела скорейшее окончание войны в Украине. По ее словам, она продлится всего два года, третьего года боевых действий не будет.

Таким образом, экстрасенс считает, что война окончится в 2024 году.

"Мы скоро должны выйти из состояния войны. Потому что воевать третий год нет ни у кого возможности. Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", - сказала Ольга Стогнушенко.

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