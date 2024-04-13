Если ваша стиральная мащина сломалась, не огорчайтесь, вы можете постирать небольшое количество грязной одежды в ванной.

Стирать белье в ванне просто, если вы не прочь принимать более активное участие, чем просто бросить его в стиральную машину. Читайте дальше, чтобы узнать все о стирке белья в ванной.

Как стирать белье в ванной

Для чистки одежды необходима химическая энергия (стиральное средство), тепловая энергия (температура воды) и механическая энергия (машина или человек). Стирать белье в ванной можно по тем же правилам, что и стирка в стиральной машине или ручная стирка.

Очистите ванную

Так же как чистая стиральная машина означает более чистую одежду, чистая ванна даст лучшие результаты. Начните, чтобы убрать все бутылки и продукты из края ванны, чтобы они не упали в воду для стирки. Тщательно очистите и промойте ванну, чтобы удалить остатки моющего средства.

Рассортируйте одежду

Рассортируйте грязную одежду по цвету: белую, цветную, темную. Затем выполните вторую сортировку по типу ткани. Не пытайтесь стирать тяжелые хлопчатобумажные полотенца с легкими синтетическими блузками.

Разделите отсортированные кучи на контролируемые количества для ванной. Не пытайтесь стирать слишком много вещей вместе – достаточное количество – две пары джинсов и две-три рубашки или один комплект простыней.

Читайте этикетки

Прежде чем стирать белье, прочтите этикетки по уходу. Они скажут вам, какую температуру воды использовать, нужно стирать вещь отдельно, поскольку она стекает красителем и нужно стирать вещь или занести в химчистку.

Предварительная обработка пятен

Осмотрите каждую одежду и предварительно обработайте любые пятна или сильно загрязненные участки.

Чтобы предварительно обработать пятна, просто воспользуйтесь жидким стиральным порошком или пятновыводителем на основе ферментов. Втирайте средство в пятно нейлоновой щеткой с мягкой щетиной или пальцами. Дайте ему постоять как минимум 15 минут, прежде чем добавить одежду в ванную. Это дает продукту время, чтобы начать отрывать пятна от ткани волокна.

Наполните ванну водой и добавьте моющее средство

Наполните ванночку примерно наполовину холодной или теплой водой. Добавьте только одну-две чайные ложки жидкого стирального порошка и протрите руками воду, чтобы растворить моющее средство.

Если вы используете порошкообразное моющее средство, смешайте его с одной чашкой горячей воды, чтобы быть уверенным, что порошок полностью растворится, прежде чем добавлять его в ванночку с водой.

Добавьте грязную одежду

Медленно добавьте грязную одежду и убедитесь, что она полностью погружена в мыльную воду. Наденьте резиновые перчатки, если хотите, и осторожно выжмите одежду руками, чтобы знать, что все части одежды полностью влажные.

Дайте одежде замочить не менее 15 минут, чтобы поверхностно-активные вещества в стиральном средстве успели приостановить выделяемые из тканей загрязнения.

Потереть Одежда

Чтобы стирать белье, после замачивания руками потрепайте одежду в воде. Поднимайте их и опускайте в воду. Осторожно потрите ткани друг о друга, чтобы разрыхлить почву, особенно на сильно загрязненных участках. Затем осторожно выдавите мыльный раствор через ткань.

Слить и промыть

Слейте воду из ванной и осторожно выжмите мыльную воду из одежды. Наполните ванну прохладной водой, чтобы прополоскать одежду. Смешайте одежду в полоскающей воде, затем слейте и повторяйте шаги, пока не останется следов мыльной воды.

Удалите излишки воды и высушите одежду

Аккуратно выжмите излишек воды. Не выкручивайте сильно, иначе на одежде будет много складок. Переложите одежду на сушилку, бельевую веревку или автоматическую сушилку.

Совет Чтобы ускорить время высыхания, положите мокрую одежду в один слой на плотное впитывающее полотенце. Сверните полотенце, чтобы впитать воду. Повторите с другим сухим полотенцем, прежде чем развесить одежду для высыхания.

Источник: thespruce

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